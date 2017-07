Polski list do obywatela Stalina

„Dokumenty historyczne zostały odtajnione w lipcu 2017 roku, wcześniej nie były publikowane w otwartych źródłach i były dostępne tylko wąskiemu gronu specjalistów" — czytamy w komunikacie resortu.

Do Dowódcy Naczelnego Sił Zbrojnych ZSRR marszałka Stalina.

Moskwa, Kreml.

W przededniu wyruszenia na front pierwszej polskiej dywizji im. Tadeusza Kościuszki chcę w imieniu własnym a także w imieniu oficerów i żołnierzy dywizji serdecznie Panu podziękować za troskę i uwagę, którymi Pan otoczył nasze polskie siły w ZSRR.

Panu, Panie obywatelu Marszałku, i Pana rządowi składamy podziękowania za organizację i uzbrojenie naszej dywizji, za realizację naszego marzenia o udziale w walce przeciwko niemieckim ciemiężycielom Polski. Nigdy tego nie zapomnimy. W sercu narodu polskiego będzie wiecznie żyła gorąca wdzięczność wobec wielkiego radzieckiego sojusznika, który udzielił nam w ciężkiej chwili realnej pomocy. Cieszymy się, że dano nam możliwość walki wspólnie z bohaterską Armią Czerwoną, której oficerowie i żołnierze okryli się chwałą historycznych zwycięstw w walce o Stalingrad, Orzeł o Biełgorod.