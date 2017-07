Radzieckie pomniki - na zsyłkę!

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Polska: Protesty w obronie sądów

- Chcielibyśmy w obiektach po byłym magazynie armii sowieckiej, gdzie przetrzymywane były głowice jądrowe, nie tylko umieścić pomniki, ale też pokazać trudne relacje polsko-radzieckie, m.in. wojnę w latach 1919-1921, inwazję z 17 września 1939 r. czy zbrodnię katyńską — oświadczył doktor Paweł Skubisz — dyrektor oddziału IPN w Szczecinie.

Relacje „polsko-radzieckie" będą jednak ukazane jednostronnie — zgodnie z wizją PiS.

— Chcemy pokazać, że Polska była terenem zewnętrznym imperium sowieckiego, gdzie były lokowane obiekty, na które Polacy nie wyrażali zgody. Było tak zarówno w przypadku schronów atomowych, jak w Podborsku, jak i pomników oraz obelisków sowieckich. Kontestowano ich obecność w przestrzeni publicznej, oblewano farbą i benzyną, urządzano akcje happeningowe, ulotkowe. Chcemy pokazywać to przez indywidualne losy, często młodych ludzi, którzy zapłacili bardzo poważną cenę za swoją antysowiecką postawę — twierdzi Skubisz, a wtóruje mu szef IPN Janusz Szarek: — Muzeum Zimnej Wojny pokazuje, jak byliśmy zależni od ZSRS. Dlatego nie możemy takich obiektów jak pomniki „wdzięczności" armii sowieckiej tolerować w przestrzeni publicznej.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Polskie media straszą Ukraińców „dziurawą” przyszłością

Do muzeum trafiły już dwa eksponaty „wyklęte": to tablice poświęcone funkcjonariuszom milicji poległym w rejonie Bolesławca w latach 1945-1950. Na jednej z nich znajduje się napis: „Funkcjonariuszom MO i Straży Obywatelskiej poległym w obronie porządku i ładu publicznego w latach 1945-1950 społeczeństwo ziemi bolesławickiej", na drugiej znajdują się nazwiska 18 osób „poległych w służbie ojczyzny" w tamtych czasach. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji Krzysztof Musielak 5 lipca rozesłał pismo nakazujące zdjęcie tablic upamiętniających funkcjonariuszy z ubiegłego ustroju do wszystkich komend wojewódzkich. One tez zapewne trafią do Podborska.

Ekspozycja stała z pomników skazanych na zesłanie ma ruszyć za rok. Zajmie miejsce 300 hektarów.

© AP Photo/ Mstyslav Chernov Dlaczego Ukraina utraciła kontrolę nad Donbasem?

PiS powtarza w tej chwili pomysł poprzedniej ekipy z IPN mianowanej przez polityków Platformy. Tamci również chcieli „koministyczne relikty" składować w jednym miejscu — w Bornem Sulinowie. Nie ma więc co łudzić się, że opozycja przeciwstawi się dekominizacji przestrzeni publicznej i uratuje zdejmowane tablice oraz pomniki.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.