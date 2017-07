Ambasador RP informuje Moskwę o szczegółach ustawy dekomunizacyjnej

© AFP 2017/ Javed Tanveer W omyłkowym nalocie USA zginęli afgańscy żołnierze

„Bez względu na niechęć niektórych przedstawicieli strony rosyjskiej do przyjęcia do wiadomości faktów, zarówno dotyczących prawa, jak i wydarzeń historycznych, my nieustająco potwierdzamy chęć przedmiotowego i konstruktywnego dialogu. Z tego powodu o przyczynach i treści ostatnich zmian prawnych w Polsce ambasador RP w Federacji Rosyjskiej Włodzimierz Marciniak wyczerpująco poinformował zarówno przedstawicieli rosyjskiej Dumy, jak i MSZ” – głosi oświadczenie.

„Nadal aktualne jest zaproszenie dla ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa do polskiego parlamentu” – podkreślono w resorcie.

Wniesione w polskie ustawodawstwo poprawki do ustawy o dekomunizacji zakładające likwidację radzieckich pomników, nie dotyczą miejsc pochówku żołnierzy Armii Czerwonej, a Warszawa nie ma na celu obrazy pamięci poległych – poinformowano RIA Novosti w MSZ Polski.

© AP Photo/ Sergei Chuzavkov Ukraińcy w Polsce chcą wyższych zarobków

„Główny cel aktualizacji ustawy (…) i wniesionych do niej poprawek to zerwanie z symboliką reżimu totalitarnego, który przyniósł wiele ofiar i mąk zarówno narodowi polskiemu, jak i rosyjskiemu. Oddawanie czci temu ustrojowi poprzez ciągłą symbolikę na ulicach polskich miast i wsi dobiega kresu. Należy wyraźnie podkreślić, że prawo nie dotyczy cmentarzy i innych miejsc pochówku radzieckich żołnierzy. Dlatego celem ustawy, a tym bardziej jej uaktualnienia, nie jest obraza pamięci o poległych żołnierzach Armii Czerwonej, którzy zostali pozbawieni życia w walkach na terytorium Polski” – poinformował resort.

„Nie ma żadnych przesłanek, które przewidywałyby likwidację miejsc pochówku żołnierzy radzieckich w publicznych miejscach” – podkreślono w ministerstwie.