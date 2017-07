Wałęsa: Polska na progu wojny domowej

— Jestem w tej dobrej sytuacji, że ostrzegałem, mówiłem, gdziekolwiek pojawią się Kaczyńscy pojawia się nieszczęście, ale naród mnie nie posłuchał. Wybraliśmy nieodpowiedzialnych ludzi — ocenił Wałęsa.

— To, co proponują, to jest z deszczu pod rynnę. To jest dużo gorzej. Stracimy równowagę władz, a to wszystko musi odbyć się na kraju. To jest niebezpieczne, złe. Zastanówmy się między fachowcami, jak zrobić, aby ta dziedzina była lepsze — skomentował PiS-owską reformę sądownictwa laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Jak podkreślił, jako pierwszy ostrzegał przed konfliktem w kraju. — Ja jako pierwszy ostrzegałem przed wojną domową, jesteśmy jej bardzo blisko. nauczyliśmy się przez wieki walczyć i uda nam się prawdopodobnie tego uniknąć. Musimy zażądać pytania, czy ta władza ma prawo do zmian tak daleko idących. Powinny odbyć się jeszcze raz wybory i to szybkie wybory — powiedział. — Nie wierzę, że PiS mógłby znów wygrać. Ludzie widzą, w jakim kierunku to idzie – dodał.

Jego zdaniem należy wprowadzić obowiązkowe badania medyczne dla osób, którzy zamierzają startować w wyborach.

Były prezydent powiedział też, że Andrzej Duda, „jeśli jest mężczyzną”, powinien odrzucić wszystkie ustawy.