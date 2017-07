Historyk z Lublina: „Ja bym kazał strzelać do tego bydła!"

© AP Photo/ Alik Keplicz Niemcy są za sankcjami dla Polski

W partii obecnie rządzącej z pewnością zapewnił sobie uznanie i w razie kłopotów spokojnie mógłby poszukać pracy w narodowych mediach. Jego profil co prawda już zniknął z Facebooka, jednak w internecie nic nie ginie: jego wypowiedź została przechwycona i krąży po sieci. Uczelnia, na której pracuje doktor, zmuszona była odciąć się od tej wypowiedzi.

„Humanista" wziął udział w dyskusji na profilu „Racjonalna Polska" i zabrał głos w dyskusji na temat tego, dlaczego prezydent Andrzej Duda podczas największej fali protestów na ulicach spokojnie wyjechał nad morze, zamiast wyjść do protestujących. Dr Górak najpierw napisał pod linkowanym artykułem „Co za bzdrury!", potem na pytanie jednego z internautów „Czemu nie wyszedł do ludu?" odpowiedział dosadnie: „Jakiego ludu? Ja bym kazał strzelać do tego bydła!".

Pod jego komentarzem zawrzało — internauci ironicznie gratulowali lubelskiej uczelni tak wspaniałej „wizytówki". Dr Górak pracuje nota bene na Wydziale Humanistycznym, co w kontekście jego wypowiedzi wydaje się ponurym żartem. Jest też na macierzystej uczelni członkiem komitetów redakcyjnych ukraińskich i rosyjskich czasopism naukowych, a także współzałożycielem wydawnictwa oraz towarzystwa naukowego „Libra". Współpracował m.in. z uniwersytetem w Orenburgu.

Ankieta Co sądzisz o protestach w Polsce? Popieram, sam w nich uczestniczyłem 1.9% (3)

Popieram samą ideę, pomysły PiS są zagrożeniem dla polskiej demokracji 22.2% (35)

Nie popieram, w taki sposób niczego się nie osiągnie 15.2% (24)

Potępiam, Polska potrzebuje reform, które proponuje PiS 42.4% (67)

Są mi obojętne 18.4% (29) Głosowało: 158 Wszystkie ankiety Popieram, sam w nich uczestniczyłem

Popieram samą ideę, pomysły PiS są zagrożeniem dla polskiej demokracji

Nie popieram, w taki sposób niczego się nie osiągnie

Potępiam, Polska potrzebuje reform, które proponuje PiS

Są mi obojętne Wszystkie ankiety

Uczelnia zmuszona była zareagować po burzy w internecie. Wydała oświadczenie, w którym odcina się od swojego pracownika, który bynajmniej nie zaprezentował humanistycznej postawy: „Sformułowania użyte na portalach społecznościowych przez Pana Artura Góraka stanowią wyłącznie jego prywatną wypowiedź i nie licują z wykonywanym zawodem nauczyciela akademickiego" — twierdzą władze UMCS.

Na tak zasłużonego specjalistę z pewnością czeka już miejsce w IPN lub w TVP Info. Dr Górak doskonale sprawdziłby się również jako asystent profesor Pawłowicz — kolejnej gwiazdy polskiego humanizmu.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.