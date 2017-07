Polski rząd przeprowadzi reformę sądownictwa niezależnie od weta prezydenta

© Sputnik. Andrey Stenin Przepis na majdan. Dla Polski

Prezydent Polski oświadczył we wtorek, że zamierza zawetować dwie ustawy — o pracy Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) i Sądu Najwyższego (SN). A przy tym Duda podpisał już ustawę zmieniającą pracę sądów powszechnych. Kompleks reform wywołał wcześniej ostrą krytykę opozycji i Komisji Europejskiej, które zauważają, że ich wdrożenie pozbawi sądy niezawisłości i naruszy zasady podziału władz.

„70% Polaków popiera przedłożone przez PiS reformy wymiaru sprawiedliwości. Trudno zrozumie decyzję pana prezydenta o zawetowaniu ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym" — oświadczył Bochenek na antenie TVP. Jak powiedział, ogłaszając zamiar zawetowania ustaw, prezydent wziął na siebie odpowiedzialność za tę reformę.

Premier Beata Szydło spotka się w najbliższym czasie z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro po to, by omówić obecną sytuację — dodał rzecznik polskiego rządu. „Będzie to dobra okazja do tego, aby szczegółowo omówić, co zrobić w bieżącej sytuacji, bo te ustawy, nad którymi pracowaliśmy były ustawami dobrymi" — podkreślił Bochenek.

„My jako PiS i premier Beata Szydło wsłuchuje się w głos Polaków. Od samego początku (premier) bardzo wyraźnie to podkreślała, iż ta reforma będzie przeprowadzona niezależnie od tego, czy te weta będą następowały" — oświadczył Bochenek.