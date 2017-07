500 plus dla emerytów

© AP Photo/ Alik Keplicz Emocje wokół reformy sądowej: czego oczekują Polacy?

Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że od marca 2018 wszyscy, którzy pobierają minimalną emeryturę w wysokości tysiąca złotych, dostaliby wsparcie od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

— Pracujemy w resorcie nad rozwiązaniem, które wesprze emerytów. To mógłby być np. roczny dodatek dla emerytów w wysokości np. 500 zł dla tych seniorów, którzy otrzymują do 1500 zł brutto miesięcznej emerytury — powiedziała minister w rozmowie z dziennikarzami „SupeExpressu".

Jak wyliczył „Dziennik Gazeta Prawna", koszt programu wyniósłby hipotetycznie około 4,5 mld zł rocznie. Emeryci nie dostawaliby jednak co miesiąc pieniędzy jak wielodzietni rodzice, ale raz do roku (prawdopodobnie w okolicach świąt Bożego Narodzenia) otrzymaliby jednorazową zapomogę. Rafalska nie wspomniała o tym, czy na nowy program „załapią się" również ci, którym przed chwilą państwo PiS emerytury drastycznie obcięło, czyli funkcjonariusze służb z okresu PRL.

Słysząc o tej koncepcji, eksperci łapią się za głowy.

— Budżet państwa to nie jest worek św. Mikołaja ani studnia bez dna — powiedziała prtalowi money.pl Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP — Jeśli jakieś rozwiązanie realizowane przez państwo generuje duże koszty, to będą musiały się znaleźć środki finansowe na ich pokrycie. Innego wyjścia nie ma. Jeśli takich środków zabraknie to sięganie do kieszeni obywateli, bezpośrednio czy pośrednio, jest nieuniknione.

Czaplicka nie ma wątpliwości, ta propozycja to kolejna „kiełbasa wyborcza": — To kolejne rozwiązanie proponowane przez rząd, które będzie generowało koszty po stronie budżetu państwa, a dokładnie — Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego jak wiemy deficyt w przyszłym roku wzrośnie o 10 mld zł. Tymczasem w obliczu problemów demograficznych celem rządu powinno być dążenie do zachęcenia osób starszych do dłuższej aktywności zawodowej. To rozwiązanie temu nie służy, a dodatkowo będzie kosztowne. Z pewnością jednak ucieszy ono osoby, które będą beneficjentami takiego wsparcia finansowego.

Minister Rafalska zapowiedziała również waloryzację podstaw bieżących emerytur. W przyszłym roku ci, którzy dostają tysiąc złotych „na rękę", dostaną aż 1027.

