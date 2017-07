Pisiewicze na Śląsku: skok na kasę spółek węglowych

Warto przyjrzeć się temu, co PiS robi na Śląsku. Wygaszanie nierentownych kopalń i restrukturyzacja tych, które jeszcze mogą przynosić zyski — były obok programu 500 plus najważniejszymi obietnicami wyborczymi PiS.

© REUTERS/ Leszek Wdowinski Pinior, polskie piekiełko i kopalnia piasku

Jak to wygląda w praktyce? Niestety słabo. Rząd przeznaczył wprawdzie z budżetu 8 mld zł na ratowanie górnictwa. Ale, jak alarmuje opozycja — „nie widać w branży gospodarza, a na rynku jest za mało węgla". Ponadto trwa „festiwal tworzenia nowych stanowisk: prezesów, dyrektorów i powoływania dla nich — w ramach likwidacji górnictwa — nowych spółek".

— Te 8 mld zł publicznych pieniędzy przekazanych na likwidację kopalń i likwidację miejsc pracy powoduje, że sięga się po te pieniądze, ile można. Powołuje się nowych prezesów, wiceprezesów i 8 mld zł topnieje — stawia diagnozę Krzysztof Gadowski. — Sięga się po państwowe pieniądze do kieszeni podatników i ściąga się je do kieszeni pisiewiczów. To jest skok na kasę.

Jako przykład Gadowski wskazał m.in. zapowiedź utworzenia dwóch nowych stanowisk dla członków zarządu w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. To ona zarządza rządowymi 8 miliardami przekazanymi na ratowanie branży. Według posła PO, minister Tobiszowski doprowadził w spółce do olbrzymiej korupcji, nie obejmując jej celowo żadnym systemem kontroli.

Z kolei w miejsce zlikwidowanej przez PiS niepotrzebnej i nierentownej spółki Kompania Węglowa — PiS utworzyło dwie nowe, które przejęły po starej nieruchomości oraz udziały. W ten sposób namnożyły się nowe byty i miejsca w zarządach do obsadzenia. Spółki węglowe nigdy jeszcze według opozycji nie miały tylu wiceprezesów i dyrektorów.

Nowe stanowiska, jak pokazuje Gadowski, potrzebne będą też w spółkach-córkach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jej pracownicy zrezygnowali w 2015 r. z niektórych świadczeń pracowniczych, łącznie na kwotę 2 mld zł — wszystko w imię oszczędności. Teraz zaś pojawi się tam czwarty wiceprezes.

Platforma zarzuca Ministerstwu Energii, że zamiast inwestować na Śląsku w podnoszenie branży węglowej, „tak zapędziło się z wygaszaniem kopalń, że nie nadąża produkować węgla na potrzeby polskiej energetyki". Inwestuje bowiem strategicznie w nowych dyrektorów od likwidacji.

Jak głosi stare polskie przysłowie: tylko robić nie ma komu.