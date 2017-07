Jest im trudno przyjąć fakty z historii

© Sputnik. Peter Bernstein MO Rosji odpowiada na oskarżenia Warszawy o fałszowanie historii

Publikujemy dalej komentarze ekspertów Sputnika i reakcje naszych Czytelników na publikację przez Ministerstwo Obrony Rosji dokumentów, dotyczących działań Armii Czerwonej na terenach Polski w latach 1944-45.

Dzisiaj poprosiliśmy o komentarz panią Zofię Bąbczyńską-Jelonek.

— Oczywiście czytałam informację IPN-u, a właściwie stosunek IPN-u wobec odtajnionych dokumentów Ministerswa Obrony Federacji Rosyjskiej o reakcji Polaków na wejście wojsk radzieckich na tereny polskie i radości, że żołnierze radzieccy, czasami razem z polskimi żołnierzami wyzwalali tereny i przynosili tym ludziom po 5 latach potwornej okupacji wolność i zapowiedź innego życia, — powiedziałą pani Bąbczyńską-Jelonek na antenie Sputnik. — Generalnie odnoszę wrażenie, że IPN nie końca rozumie historię. Zwróciłam uwagę na to, że IPN usiłuje wmówić Polakom swoim komunikatem, że Rosja fałszuje historię. A fałszuje przez to, że dokumenty zostały wyselekcjonowane pod tezę, że Polacy uznawali Armię Czerwoną za wyzwolicieli.

© Sputnik. Alexander Kapustyanskiy Kolejna kość niezgody. Tym razem dokumenty z II wojny światowej

— Ja mieszkam w Szczecinie. Rzeczywiście Armia Czerwona razem z Polakami, którzy dzielnie walczyli w ramach Wojska Polskiego stworzonego w Związku Radzieckim, wyrzucili Niemców, bitwy były bardzo krwawe, w Szczecinie leży ponad 4 tysiące żołnierzy polskich i radzieckich. IPN natomiast, lansując te swoje tezy, że Rosja wraz z Hitlerem planowała zniszczenie narodu polskiego, wszystkie pozytywne fakty, dokumenty stara się zarzucić pewnymi epizodami. Rosjanie wkroczyli do Polski w 1944 roku, a IPN natychmiast przytacza jakieś epizody z Wilna, gdzie po wyrzuceniu Niemców Armia Czerwona przejęła pod swoją władzę 8 tysięcy AK-owców. No przecież jest rzeczą normalną, że jeżeli wojsko wchodzi, wyzwala spod okupacji niemieckiej jakieś tereny, to nie może mieć na tym „swoim" terenie armii, która działała i przeciwko Niemcom, i przeciwko Rosjanom, dlatego że wtedy rozpoczęłaby się bratobójcza wojna, i trzeba było zneutralizować oddziały. Możemy mieć różne pretensje, że w czasie wojny stosowane dosyć drastyczne sposoby neutralizowania przeciwników, ale to są realia wojny.

Polscy i radzieccy żołnierze na Białorusi, rok 1944 © Sputnik. F. Levshin

Radzieccy żołnierze w Polsce, 1944 rok © Sputnik. Peter Bernstein

Niemieccy żołnierze w trakcie walk z polskimi powstańcami w czasie Powstania Warszawskiego, 1944. © Zdjęcie: Seidel

Wojska radzieckie w Gdańsku, 1945 rok © Sputnik.

"Życie Warszawy" 9 maja 1945: "Niemcy skapitulowały!"

Ministerswo Obrony Federasji Rosyjskiej przedstawiło rzeczywiste autentyczne dokumenty. IPN w związku z lansowymi tezami pogubił się. Jest im trudno przyjąć pewne fakty z historii. Więc usiłują zakryć te fakty swoją interpretacją, tym oskarżeniem, że Rosja fałszuje historię. Aczkolwiek nie fałszyje — podaje fakty.

Fakty nie mogą fałszować historii. Historię fałszują interpretacje. Takie jest moje zdanie na ten temat.

Ja zresztą oświadczenie IPN-u przyjełam z pewnym dystansem. Dla mnie IPN jest zbyt polityczną formajcją. Ja nie uznaję faktu, żeby historycy byli prokuratorami i swoimi tezami niszczyli ludziom życie. Instytut Pamięci Narodowej podobno z tym kierwonictwem ma problemy z przyjęciem faktów z historii, związaną z II wojną światową, dotyczącą działań Armii Czerwonej na terenach Polski. Nie zastanawia się nad podłożem pewnych zachowań Rosji. Te problemy z przyjęciem niewygodnych faktów historycznych, opierają sie na trzech tezach.

Piewszą tezą jest sojusz Związku Radzieckiego z Hitlerem w 1939 roku, dotyczącym porozumienia się ws. zniszczenia Polski. Jest to potworny absurd i rzekłabym jest to „harakiri" na poslkiej historii. Hitler planował wojnę z Europą znacznie wcześniej. Polska wiedziała o tym w 1938 roku, wchodząc, na przykład, w Czechosłowację. Różne dziwne rzeczy się działy, IPN jakby to wszystko neguje.

© Zdjęcie: Public domain Polski historyk o dokumentach z archiwów Ministerstwa Obrony Rosji

Porozumienie ZSRR z Hitlerem ma pewne realne podłoże i wynikło w pewnych wyraźnie określonych sytuacjach, które zaszły w Polsce, a przede wszystkim niechęci Polski udzielania pomocy Związku Radzieckiemu, który usiłował razem z aliantami, z Francją i Wielką Brytanią wystąpić przeciwko Hitlerowi. Polska zawsze była tutaj okoniem.

Drugą taką tezą, którą IPN lansuje i ma problemy przez to z przyjęciem niewygodnych faktów, jest to, że według IPN Armia Czerwona wprowadziła zbrodniczy totalitarny system komunistyczny. To jak oni piszą — najbardziej brutalny w historii Polski. I to jest znowu olbrzymi fałsz, dlatego, że twierdzenie oficjalne IPN, bo ja tutaj cytuję dosłowne, narusza stosunek historyków do nazizmu, do tego, co Hitler zrobił w Europie, do obozów koncentracyjnych. To wszystko jest negowane. Według IPN największa zbrodnia w Polsce, jaka się dokonała to był komunistyczny układ narzucony przez Armię Czerwoną. Jest to bzdura totalna.

I trzecia część, która też jest nieprawdą, to, że znakowirta większość Polaków uważa Armię Czerwoną za tą, która nie przyniosła wyzwolenia, a zniewolenie. I znowu ludzie zapominają, że nowy ustrój, który wszedł do Polski przyniósł właśnie znakomitej większości ludzi wykształcenie. Przecież większość tych ludzi to są ludzie pochodzenia chłopskiego, którzy nie mieli w przedwojennej Polsce szans na godziwe życie i tego też IPN nie stosuje, zapomina o tym, narzuca pewną matrycę, która jest wygodna.

Nie wiem, dlaczego. Czy to jest podłoże rusofobii, jakiejś takiej zwierzęcej, może totalitarnej, kosmicznej może nawet? Czy to wypływa z jakichś osobistych urazów z okresu PRL, czy wcześniejszego, ale to są młodzi ludzie. Pan Szarek (dr Jarosław Szarek, prezes IPN — red.) jest przecież młodym człowiekiem, to nie jest człowiek, który doznał jakichkolwiek urazów w Polsce stalinowskiej.