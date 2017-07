Sobibór: niemoralność RP

To, że Warszawa nie dopuszcza Rosji do udziału w projekcie modernizacji Muzeum w Sobiborze, jest niemoralne. Rosyjskie MSZ zareagowało na tę decyzję.

— Uważamy podjęcie takiej decyzji za niemoralne z punktu widzenia prawdy historycznej" — poinformował resort.

MSZ Rosji podkreśliło, że „trudno zaprzeczać temu, iż udział Rosji w modernizacji Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze jest absolutnie uzasadniony".

„Lekceważenia faktów historycznych nie da się racjonalnie wyjaśnić i nie powinno to zostać niezauważone przez wspólnotę światową. Niedopuszczenie Rosji do grona uczestników projektu jest kolejnym przejawem otwarcie demonstrowanej ostatnimi czasy przez Warszawę rusofobii i dążenia Polaków do narzucenia własnej wizji historii i zmniejszenia roli wyzwoleńczej Związku Radzieckiego i Armii Czerwonej w II wojnie światowej" — czytamy w komunikacie.

Muzeum powstanie w Polsce na terenie byłego niemieckiego obozu śmierci w Sobiborze (województwo lubelskie). Obóz śmierci Sobibór funkcjonował od marca 1942 roku do końca 1943 roku. Według najnowszych danych historyków naziści zamordowali tam około 170 tys. Żydów z Polski i innych państw europejskich, według wcześniejszych ocen była mowa o 250 tys. ofiar. Polska odmówiła Rosji udziału w budowie muzeum na miejscu byłego obozu nazistowskiego.