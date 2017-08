Ogórkowa już ugotowana

Wygląda na to, że afera z nazwiskiem ojca Marka Borowskiego pogrąży Magdalenę Ogórek jako publicystkę. Nareszcie.

© AFP 2017/ JANEK SKARZYNSKI Wybory Prezydenta RP: Nie mam na kogo głosować! © AFP 2017/ Filippo Monteforte Banderowski kac Kwaśniewskiego

O co chodzi? Redaktor Ogórek nagle zapałała chęcią rozliczania polityków z ich żydowskiego pochodzenia. We wpisie na Twitterze były „aniołek Millera” nawiązał do wypowiedzi Marka Borowskiego o tym, że Jarosław Gowin nie ma kręgosłupa moralnego. Ogórek wysnuła wniosek, że owego kręgosłupa najwyraźniej nie posiada też Borowski, skoro jego ojciec zmienił kiedyś nazwisko z Berman na Borowski.

Panie @MarekBorowski,nawiązując do wypowiedzi o kręgosłupie @Jaroslaw_Gowin-czy oznaką kręgosłupa jest zmiana nazwiska z Berman na Borowski? — Magda Ogórek (@ogorekmagda) 28 lipca 2017

Po tym wpisie reakcja internetu była natychmiastowa. W stronę Ogórek posypały się tysiące jednoznacznie negatywnych komentarzy, rzecz jasna zasłużonych. Głos zabierali również inni politycy opozycji, którzy solidaryzowali się z Borowskim i domagali się, aby zareagowali przełożeni Magdaleny Ogórek z TVP.

© Sputnik. Антон Денисов Miller: Komorowski „ma biegunkę antyrosyjską" napisał: „Do dziś za Pani wypowiedzi się wstydziłem (bo SLD zrobiło fatalny błąd). Ale dzisiejsze Pani słowa o Marku Borowskim są po prostu obrzydliwe". Redaktor Ogórek skrytykowała nawet koleżanka po fachu z prawicowej strony barykady, Joanna Lichocka: „Pani Magdo, Marek Borowski opowiadał publicznie o domu i pochodzeniu, np. w moim tekście przed laty. Pani wpis nie jest celny, ani elegancki".

Kiedy internetowa burza rozpętała się na dobre, głos zabrał przedstawiciel Forum Żydów Polskich, Paweł Jędrzejewski. Nie bawił się bynajmniej w kurtuazję. Napisał: „Pochodzenie żydowskie jest dla wielu w Polsce stygmatem, piętnem. Gdyby ojciec Borowskiego zmieniał nazwisko nie z Berman na Borowski, ale np. z Martinez lub Romano na Borowski, Ogórek by tego nie „wypominała", bo hiszpańskie lub włoskie nazwiska nie uderzają w Polsce w żaden „wrażliwy" kontekst. Jednak inaczej z żydowskimi: dla wszystkich skażonych stereotypami antysemickimi wzmianka o żydowskim pochodzeniu ma wydźwięk mocno jednoznaczny. Oznacza w „tajnym kodzie kulturowym" jedno słowo: „WRÓG". (…) Charakterystyczne zjawisko dla mulistego, bagiennego dna polskiej polityki. Prosty mechanizm: ujawnienie prawdziwego lub rzekomego pochodzenia żydowskiego jest wciąż dla części społeczeństwa równoznaczne z dyskredytowaniem politycznego przeciwnika".

Wreszcie i Rada Etyki Mediów poczuła się w obowiązku zareagować. W wydanym przez siebie oświadczeniu stwierdza, że Ogórek zdecydowanie naruszyła etykę pracy dziennikarza. REM podkreśla przy tym, że „Naruszenie zasady etyki dziennikarskiej przez red. Ogórek nastąpiło nie w jej programie, nie w telewizji, lecz na Twitterze, ale red. Ogórek funkcjonuje w obiegu publicznym jako prowadząca program w TVP Info — i jej wypowiedź w medium społecznościowym, obficie komentowana przez internautów, musiała zostać odebrana jako pogląd dopuszczalny w TVP". Nie wiadomo jeszcze, czy i w jaki sposób Ogórek zostanie ukarana. Pewne jest natomiast to, że jej dziennikarska wiarygodność, wątła już od samego początku, jest już zerowa nawet w środowiskach prawicowych i prorządowych, które otwarcie nie pozwoliłyby sobie na szerzenie antysemickich uprzedzeń.

© Fotolia/ Vankad Słoik ogórków dla Władimira Putina

W Polsce jeszcze dwa wieki temu połowa ludności nie miała żadnego nazwiska, a po wojnie często zmieniano je choćby z tego powodu, że urzędnicy źle wpisywali je w dokumentach. W kampanii wyborczej natomiast Magdalena Ogórek oburzała się, kiedy złośliwi internauci stroili sobie zżarty z jej własnego nazwiska. Tymczasem nową popularność zyskał na Facebooku odświeżony mem, przedstawiający 4 typy ogórków: małosolny, kiszony, zielony i narodowo-radykalny. Ten ostatni ilustruje twarz dziennikarki.