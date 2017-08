Będzie dekomunizacja Powązek. Usuną „groby zdrajców”

Organizacje Kombatanckie walczyły o to od lat. Chcą, żeby szczątki komunistów pochowane były w zwykłych mogiłach, nie zaś z honorami godnymi wojskowych mężów stanu.

— Dla zachowania historycznej i moralnej symetrii trzeba więc przenieść komunistycznych dygnitarzy do mniej eksponowanych kwater lub do grobowców rodzinnych, aby odwiedzający Powązki Wojskowe ludzie (zwłaszcza młodzi) nie wyrażali zdumienia, że oto w Alei Zasłużonych widzą okazałe grobowce ludzi, o których uczono ich w szkole, że byli zdrajcami – pisze Bukowski, którego zdaniem należycie wyeksponować należałoby zapewne mogiły Żołnierzy Wyklętych.

Mauzoleum Bolesława Bieruta jest faktycznie okazałe – zajmuje 650 metrów kwadratowych i kłuje w oczy dawnych opozycjonistów. To powierzchnia, na której mieści się około stu zwykłych grobów. Podobnej wielkości mogiłę ma Julian Marchlewski.

Marszałka Rokossowskiego pozbawiono tytułu honorowego obywatela Szczecina

Według ogarniętych szałem dekomunizacji kombatantów, chęć „wywalenia” de facto szczątków z ich grobowców to „uzasadniony przypadek” dla przeprowadzenia ekshumacji. Jerzy Bukowski na swoim blogu twierdzi nawet, że mieści się to w ramach „etyki chrześcijańskiej”. To doprawdy bardzo oryginalna interpretacja.

I tak dobrze, że IPN nie wpadł na pomysł przenoszenia grobów z Powązek do Muzeum Komunizmu. To przecież, jakby nie patrzeć, miłosierni chrześcijanie.