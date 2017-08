Irina Wołkowa: Igrzyska Polonijne to wielkie święto sportu i integracji międzynarodowej

© Zdjęcie: Biuro Prasowe XVIII ŚLIP Rosja na światowych igrzyskach polonijnych w Toruniu

Zmagania Polonii z całego świata rozkręciły się na dobre. Na arenach sportowych Torunia zakończono już turnieje ringo, futsalu, siatkówki i szachów.

© Zdjęcie: Biuro Prasowe XVIII ŚLIP Zawodnicy z Rosji i Kanady ścierają się na szachownicy

Na razie liderami generalnej klasyfikacji medalowej są drużyny Litwy, Czech i Białorusi. Ale Rosja ma jeszcze czas, żeby polepszyć wyniki końcowe, — uważa Irina Wołkowa, zawodniczka rosyjskiej drużyny w lekkiej atletyce, która wraz z rodziną reprezentuje „Związek Polaków” na Kaukazie. Irina udzieliła mi wywiadu tuż po ceremonii wręczenia medali, na której jej syn został wyróżniony srebrem w pływaniu na dystansie 50 metrów.

— Nasza drużyna jest nastawiona bojowo. Wszyscy zawodnicy bardzo się starają: cieszą się z wygranych i smucą z powodu porażek, przecież ludzie się przygotowują, trenują specjalnie dla tych zawodów. Jednocześnie wszyscy kibiują zawodnikom innych drużyn. Dopingują Kanadę, Litwę, Ukrainę.

© Zdjęcie: Biuro Prasowe XVIII ŚLIP Siatkówka

Panuje tutaj całkowita integracja i rywalizacja przejawia się tylko na boisku. Na trybunach wszyscy kibicują sobie nawzajem i są gotowi pomóc kolegom. Wszystko jest na bardzo profesjonalnym poziomie. Najprawdziwsza Olimpiada! Takie chwile pamięta się całe życie!” – powiedziała Irina Wołkowa.

Na temat specyfiki tegorocznych Letnich Igrzysk Polonijnych wypowiedział się też Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski.

W środę na arenach Igrzysk odbywały się zawody w takich dyscyplinach jak badminton, brydż, pływanie,tenis ziemny i inne. I znów przed mikrofonem Irina Wołkowa, która już nie po raz pierwszy uczestniczy w Igrzyskach Polonijnych:

„To nie tylko sport, ale również ogromne święto. Nie tylko dla sportowców, ale także dla zwykłych mieszkańców miasta, którzy przychodzą na trybuny i kibicują sportowcom. Czas upływa niezauważalnie na spotkaniach i rozmowach z przyjaciółmi, których poznaliśmy na Igrzyskach. Utrzymujemy kontakt, jeździmy do siebie w gości do różnych krajów, korespondujemy. Do nas do Piatigorska przyjadą na przykład goście z Kanady, którym bardzo podoba się Rosja. Ale oczywiście głównym językiem rozmów jest tutaj polski.

Organizatorzy Igrzysk bardzo się postarali: wspaniale przyjęto nas w mieście, wszystko, zaczynając od jedzenia i kończąc na transporcie do obiektów odbywa się na wysokim poziomie. Szczególną wdzięczność chciałabym wyrazić wolontariuszom zawodów – młodzieży, która pomaga na obiektach sportowych. Jeśli któryś ze sportowców czy członków rodzin nie zna języka polskiego, to niektórzy mówią po rosyjsku.

© Zdjęcie: Biuro Prasowe XVIII ŚLIP Bowling

„Wspólnota Polska” zawsze zaprasza Polaków z Rosji, pomimo tego, że są oni rozrzuceni po wszystkich regionach tego ogromnego kraju. Jestem Rosjanką, ale po babci w moich żyłach płynie trochę polskiej krwi, tak więc czuję ogromną sympatię do tego wspaniałego kraju. Uczestnicy Igrzysk Polonijnych pamiętają, że są Polakami, jednak starają się również rozsławić kraj, który reprezentują” – podkreśliła Irina Wołkowa, zawodniczka reprezentacji Rosji w lekkej atletyce.

Wiadomo, zwycięstwo jest rzeczą ważną, lecz najważniejszy jest udział w walce.«Sputnik» kibicuje drużynie Rosji i czeka na jej kolejne sukcesy.