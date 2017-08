Proces pierogowy w USA: „Działają nieuczciwie, jak chuligani”

W USA organizatorzy dwóch festiwali kulinarnych procesują z powodu słowa „pierogi”, które chcą wykorzystywać w nazwach swoich przedsięwzięć - podaje Associated Press.

Jeden z festiwali odbywa się w Edwardsville w stanie Pensylwania pod hasłem Edwardsville Pierogi Festival. Do tego miasta kiedyś masowo przyjeżdżali Polacy, aby pracować w kopalniach. Znajduje się w okręgu Luzerne, jedynym w USA, gdzie większość mieszkańców pochodzi z Polski. Działają tu restauracje kuchni polskiej, których właściciele korzystają z przepisów od swoich babć.

Drugie wydarzenie — Pierogi Fest — odbywa się w mieście Whiting w stanie Indiana, 1,1 tys. km od Edwardsville. Corocznie na festiwal przyjeżdża około 300 tys. osób. Adwokaci Pierogi Fest niedawno wysłali do organizatorów list, żądając rezygnacji przez Edwardsville z tej nazwy lub zapłacenia opłaty licencyjnej.

Izba Handlowa The Whiting Robertsdale Chamber of Commerce zarejestrowała Pierogi Fest jako znak towarowy w 2007 roku. Adwokaci organizacji uważają, że festiwal w Edwardsville „może zmylić klientów" i grożą pozwaniem do sądu nie tylko organizatorów wydarzenia, ale również jego sponsorów.

Z kolei mieszkańców Edwardsville to nie ruszyło.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump obwinił Kongres o degradację stosunków z Rosją

„To po prostu śmieszne. W naszych stronach ludzie są dumni ze swojego pochodzenia i dziedzictwa. Są gotowi walczyć o to" — oznajmiła szefowa Komitetu Miejskiego Edwardsville Jackie Kubish Moran. „Nikt za nic w świecie nie zmyli naszego festiwalu w Edwardsville z Pierogi Fest. Uważamy, że działają nieuczciwie, jak chuligani" — oburza się prawnik z Edwardsville Jim Haggerty.