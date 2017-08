Media: Polska grozi, że wycofa się z zakupu Patriotów

Ministerstwo Obrony Narodowej skierowało do Pentagonu list, w którym grozi wycofaniem się z kupna amerykańskiego systemu obrony powietrznej Patriot, jeśli Waszyngton nie przekaże Warszawie technologii w ramach transakcji - informuje portal Defense News, powołując się na tekst dokumentu.

© AFP 2017/ Wojtek Radwanski Prezydent Litwy „pragnie" amerykańskich Patriotów

List został skierowany 15 lipca do Agencji ds. Współpracy Wojskowej Departamentu Obrony USA. Czytamy w nim, że najpierw USA powinny przekazać Polsce elementy technologii kompleksowego systemu sterowania i systemu radarowego RAS-3, a także wyrzutni. Potem powinny zostać uzgodnione warunki przekazania poufnej informacji, która umożliwi transfer do Polski produkcji rakiet SkyCeptor i radarów na bazie azotku galu.

„Niemożność spełnienia tych wymogów doprowadzi do rezygnacji z oferty, co z kolei doprowadzi do zerwania procesu dostaw w ramach programu" — czytamy w liście.

Po tym, jak treść listu zaczęła przedostawać się do mediów, polski resort obrony podjął próbę złagodzenia stanowiska, publikując na swojej stronie oświadczenie w danej sprawie. W oświadczeniu czytamy, że Polska „będzie kontynuować rozmowy w duchu wzajemnego zrozumienia". Ministerstwo zarzuciło też mediom, które opublikowały treść listu, próbę degradacji stosunków między państwami i wykorzystania „wybiórczych fragmentów" międzyresortowej korespondencji Polski i USA.

Producent systemów Patriot, spółka Raytheon oznajmiła, że pertraktacje w sprawie dostaw toczą się w normalnym trybie.