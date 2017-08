Cyrki w Puszczy. Szyszko nie ugnie się przed Unią

Dziś mija termin, w którym polski rząd miał opublikować odpowiedź na zarzuty Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości UE. Wycinka trwa w najlepsze, a ekolodzy przykuwają się do harwesterów.

Minister Szyszko odwraca kota ogonem. Już wczoraj jego resort opublikował komunikat dla Unii. Utrzymuje w nim, że cięcie puszczy i walka z kornikiem drukarzem to właśnie taka wyjątkowa sytuacja, zatem wszelkie działania leśników w Puszczy Białowieskiej są zgodne z wytycznymi UE. Nie zgadzają się z tym protestujący w puszczy ekolodzy, którzy wydali wczoraj własny komunikat. Piszą w nim: „Lasy Państwowe twierdzą, że dzisiejsza wycinka drzew miała na celu jedynie zapewnienie bezpieczeństwa publicznego przy drogach i szlakach. Nie jest to prawda, zablokowane prace miały charakter typowo komercyjny”. Ponadto liczni eksperci podkreślają, że wycinka pozbyć się kornika nie pomoże – jego populacja i tak się odrodzi.

- Nie po tu jesteśmy, żeby odpuścić. Chcielibyśmy usłyszeć deklarację, że przynajmniej do końca tygodnia maszyny wyjadą z obszaru nadleśnictwa i już nie wrócą – powiedziała Anna Błachno z organizacji Obóz dla Puszczy. To między innymi ona przykuła się do pracującej maszyny.

