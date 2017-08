Polska: Lepper nie popełnił samobójstwa? Prokuratura może zbadać sprawę

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Pod pretekstem „walki z Rosją" Polska chce uzyskać dostęp do tajnych technologii

Szef OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski złożył w tej sprawie doniesienie do prokuratora generalnego.

Izdebski twierdzi, że odnalazły się „dokumenty, które świadczą, że szef Samoobrony miał wiedzę o gigantycznej aferze, w którą zamieszani byli czołowi polscy politycy”. W dniu śmierci zostały one skradzione z jego biura. W związku z tym – jego zdaniem — należy wznowić śledztwo pod kątem zabójstwa byłego ministra rolnictwa.

— Mam niezbite dowody na to, że Andrzej Lepper został zamordowany. Wszystko wskazuje na to, że był to mord polityczny. PiS powinien wznowić śledztwo w tej sprawie, a jeżeli tego nie zrobi, będziemy się domagać komisji śledczej — powiedział Izdebski w rozmowie z „Super Expressem”.

Andrzej Lepper zmarł 5 sierpnia 2011 r. Śledczy ustalili, że szef Samoobrony popełnił samobójstwo.