Polska nadal domaga się cofnięcia decyzji KE ws. dostępu Gazpromu do OPAL-u

Polska będzie w dalszym ciągu domagać się cofnięcia decyzji Komisji Europejskiej zapewniającej Gazpromowi rozszerzony dostęp do gazociągu OPAL - powiedział w wywiadzie dla RIA Novosti szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski.

Minister powiedział, że zostały już zainicjowane pewne działania, a mianowicie postępowania w sądach europejskich, w tym niemieckich.

„Będziemy kontynuować naszą politykę, będziemy realizować ją w sądach międzynarodowych, w sądach europejskich, w sądach niemieckich" — dodał Waszczykowski.

Z powodu ograniczeń regulatora OPAL przyjmujący gaz z gazociągu Nord Stream w Niemczech przez dłuższy czas był wykorzystywany nie w 100%. W październiku 2016 roku Komisja Europejska zatwierdziła rozszerzenie dostępu Gazpromu do OPAL-u. Wyłączne prawo rosyjskiego holdingu do wykorzystywania 50% przepustowości OPAL-u, czyli 12,8 mld mpozostało bez zmian. Poza tym Komisja Europejska pozwoliła Gazpromowi na udział w aukcji dodatkowych 40% przepustowości OPAL-u, co odpowiada około 10,2 mld m

Po tym prezydenci Ukrainy i Polski wydali wspólne oświadczenie, że ta decyzja KE może stworzyć ryzyko dla dostaw gazu między dwoma państwami. W grudniu 2016 roku polski rząd i spółka PGNiG złożyły skargi w Trybunale Europejskim, twierdząc, że podjęta przez KE decyzja jest sprzeczna z zasadą dywersyfikacji dostaw i stwarza zagrożenie ich zakłóceniem lub zaprzestaniem. Pod koniec grudnia sądy w charakterze środka zabezpieczającego zawiesiły decyzję KE i dopiero pod koniec lipca go cofnęły.