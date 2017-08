Polska o warunkach importu gazu z USA

„Jeszcze nie zdecydowaliśmy się na import gazu z USA. Parę miesięcy temu przybył do nas jeden czy dwa tankowce z gazem skroplonym z USA, był to pilotażowy projekt, by upewnić się co do technicznej możliwości importu gazu z USA. Był to udany projekt, jednak teraz po prostu czekamy na warunki <…> przyszłego kontraktu" — powiedział.

© Sputnik. Ilya Pitalyev Rosyjscy rolnicy świętują rocznicę wprowadzenia embarga

„Będziemy, chcemy, zamierzamy importować gaz z USA, pod warunkiem że cena będzie konkurencyjna z ceną gazu od innych dostawców, takich jak Katar czy Rosja. Na razie gaz z USA jest znacznie droższy. Jednak jeśli zaproponują kontrakt konkurencyjny dla oferty gazu z Kataru bądź innych regionów, możemy go rozpatrzeć" — podkreślił minister.