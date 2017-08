Gruzja chce konkretów - czy Saakaszwili jest w Polsce?

Gruzińskie władze zwróciły się do Polski o ustalenie, czy były prezydent kraju Michail Saakaszwili przebywa w Polsce - oznajmił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński.

„W poniedziałek do prokuratury wpłynął wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji o dokonanie ustaleń, czy Michail Saakaszwili przebywa na terytorium Polski" — cytuje Łapczyńskiego agencja PAP.

Wcześniej posłanka Małgorzata Gosiewska poinformowała, że Saakaszwili przybył do Polski, gdzie wziął udział w uroczystościach z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Sam Saakaszwili oznajmił, że przyleciał do Warszawy z USA tuż po tym, jak dowiedział się o pozbawieniu go obywatelstwa ukraińskiego oraz zamierza odwiedzić inne państwa europejskie.

Podkreślił, że przekroczył polską granicę z ukraińskim paszportem pomimo pozbawienia go obywatelstwa.

Saakaszwili otrzymał ukraiński paszport w maju 2015 roku, po czym został pozbawiony obywatelstwa Gruzji. Po odejściu z urzędu gubernatora obwodu odeskiego prowadził talk-show w ukraińskiej telewizji. W Gruzji byłemu prezydentowi postawiono kilka zarzutów. Tbilisi dwukrotnie żądało od Kijowa ekstradycji Saakaszwili, lecz wnioski zostały odrzucone.

Pod koniec lipca prezydent Petro Poroszenko pozbawił Saakaszwilego ukraińskiego obywatelstwa z powodu podania nieprawdziwych danych podczas procedury jego otrzymywania.