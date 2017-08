Szef rządu powiedział, że Polak, który teraz przebywa w delegacji w Chinach, napisał podanie o dymisję.

„Ze zrozumieniem odniosłem się do osobistych okoliczności, które zmuszają go do opuszczenia stanowiska kierownika Ukrzaliznycy. Chcę wyrazić wdzięczność Wojciechowi Balczunowi za wykonaną pracę” – napisał na Facebooku premier Ukrainy Władimir Hrojsman.