Waszczykowski: ZSRR współodpowiedzialny za wybuch II wojny światowej

Zdaniem ministra spraw zagranicznych Polski Witolda Waszczykowskiego ZSRR jest współodpowiedzialny za wybuch II wojny światowej. W taki sposób skomentował on słowa ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andriejewa, że Polska nadal istnieje dzięki żołnierzom radzieckim, a pomniki są wyrazem wdzięczności.

— Skorygowałbym tę narrację historyczną, bo nie można zaczynać historii stosunków polsko-radzieckich, polsko-rosyjskich od 1945 roku, od wyzwalania spod okupacji niemieckiej. Trzeba pamiętać, że Związek Radziecki wybitnie przyczynił się do wybuchu II wojny światowej i również wraz z Niemcami najechał na Polskę, więc jest współodpowiedzialny za wybuch II wojny światowej — powiedział szef polskiego MSZ w czwartek w telewizji internetowej „wPolsce.pl".

Jak dodał, Związek Radziecki „prowadził walkę z Niemcami, prowadził też we własnym interesie, ponieważ po kilku latach był ofiarą agresji niemieckiej”.

Odnosząc się do słów rosyjskiego ambasadora, minister podkreślił, że porozumienia międzynarodowe dotyczą ochrony cmentarzy, miejsc, gdzie są pochowani żołnierze i oficerowie radzieccy. — I do tego jesteśmy zobowiązani i o to dbamy. Natomiast pomniki tzw. wdzięczności — jak ambasador mówi — stawiano tu i ówdzie, stawiały władze lokalne miast, wsi, (te pomniki) nie są chronione żadnym porozumieniem międzynarodowym i utrzymanie ich zależy od decyzji władz lokalnych, a nie władz państwa polskiego — powiedział Waszczykowski.

W połowie lipca prezydent Polski Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu, która reguluje kwestie usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym. Ustawa dotyczy m.in. pomników gloryfikujących ustrój totalitarny Armii Czerwonej. Nowe regulacje zakazują też używania określeń propagujących totalitaryzm przy nadawaniu nazw ulicom, szkołom i innym obiektom użyteczności publicznej.