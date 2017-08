Zieliński: Rosja dybie na Polskę, ale WOT nas uratują!

Pismo zostało przekazane, nie jak co roku, przez biuro prasowe MSW, ale przez biuro poselskie Jarosława Zielińskiego . Ten przypomniał zwycięską Bitwę Warszawską 1920, w której „"Polacy kolejny raz w historii udowodnili, że w obronie niepodległości swojej Ojczyzny są w stanie dokonać rzeczy wielkich". Ale najważniejszy ustęp dotyczył tego, że Polska znajduje się w sytuacji permanentnego zagrożenia:

„Dzisiaj Polska jest państwem suwerennym, ale trzeba pamiętać, że w naszym położeniu geopolitycznym nic nie jest dane raz na zawsze. Dlatego musimy stale wzmacniać naszą niepodległość, szczerze troszczyć się o dobro Ojczyzny i podnosić poziom Jej bezpieczeństwa. Znów w bezpośrednim sąsiedztwie naszych granic pojawiają się zagrożenia wynikające z imperialnych ambicji Rosji, ale także niebezpieczeństwa związane ze światowym terroryzmem czy cyberprzestępczością" — napisał Zieliński.

Na szczęście mamy Wojska Obrony Terytorialnej! One dadzą sobie radę ze wszystkimi tymi zagrożeniami, od rosyjskich zakusów po świętą wojnę. A wszystko dzięki „wysiłkom rządu PiS ": „W Polsce w ramach gwarancji bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego na jego wschodniej flance od niedawna stacjonują amerykańscy żołnierze, został stworzony i rozwija się piąty rodzaj sił zbrojnych — Wojska Obrony Terytorialnej, a polska armia jest konsekwentnie wyposażana w nowoczesny sprzęt i uzbrojenie".

Pismo kończy się wezwaniem do kultywowania patriotycznej postawy. „Zobowiązuje nas do tego doświadczenie i ofiara naszych ojców związane z trudnymi losami dwóch ostatnich stuleci naszej Ojczyzny, ale przede wszystkim dobrze pojęty interes narodowy przyszłych pokoleń". Typowo polska logika: najlepsze, co możesz zrobić dla swojej ojczyzny, to za nią zginąć.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.