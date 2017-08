943 ulice do dekomunizacji

„Dotychczas IPN wystawił 336 opinii, wskazując 943 ulice jako podlegające ustawie. Samorządy, w razie wątpliwości, w każdej chwili mogą zwrócić się do Instytutu Pamięci Narodowej o pomoc w weryfikacji nazwy ulicy" — głosi najnowszy komunikat IPN.

Wiemy na pewno, że do 2 września 2017 zmieni się pilnie 107 nazw. Powstała już cała lista ulic, które zostaną zdekomunizowane. Wśród tych, które wydały się Instytutowi szczególnie drażliwe, znalazły się m.in.: 22 lipca, 9 maja (1945 r.), Armii Czerwonej, Zygmunta Berlinga, Bohaterów Stalingradu, Obrońców Stalingradu, Dąbrowszczaków, Edwarda Gierka, Ludowego Wojska Polskiego, Juliana Marchlewskiego, Marcelego Nowotki, PKWN, Karola Świerczewskiego, np. 10-lecia lub 40-lecia PRL.

© Sputnik. Leonid Swiridow Z mamusią na śmietnik

O ile IPN miał obowiązek, by taką listę nazw ulic stworzyć, to w nowelizacji ustawy dekomunizacyjnej z 22 czerwca 2017 nie ma mowy o liście pomników czy cmentarzy wojskowych, choć generalnie one też podlegają dekomunizacji:

„Żaden wcześniejszy akt prawny nie wprowadził obowiązku ewidencjonowania upamiętnień, tak jak ma to miejsce w przypadku zabytków czy cmentarzy wojennych" — podaje IPN.

Mieszkańcy ulic kwalifikujących się „do wymiany" nie będą musieli, jak podają samorządy, wymieniać dotychczasowych dokumentów przed upływem ich ważności, a pisma czy postępowania sądowe i administracyjne dotyczące zmiany w księgach wieczystych mają być zwolnione z opłat. IPN szacuje, że w ciągu roku, gdy dekomunizacja nabierze tempa, zmieni się do 1,5 tysiąca nazw obiektów.

Przypomnijmy, uzasadnienie zmian w ustawie dekomunizacyjnej głosi, że „nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Ustawa wskazuje, że za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989".

W ustawie nie uwzględniono jednak nazw kojarzonych z nacjonalizmem ukraińskim, na co od ponad roku zwraca uwagę ugrupowanie Kukiz'15.

