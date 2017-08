Giertych o Macierewiczu: W Smoleńsku zjadł schabowego, potem wsiadł do pociągu

W poprzedni weekend w wyniku nawałnic w całym kraju zginęło 6 osób, a 50 zostało rannych. Roman Giertych na Twitterze wymierzył prztyczka w nos Antoniemu Macierewiczowi, który według niego lekceważy ofiary klęsk żywiołowych.

„Nie ma co się dziwić, że AM nie pomaga poszkodowanym. W Smoleńsku po katastrofie najpierw zjadł schabowego, a potem wsiadł do pociągu" — napisał złośliwie mecenas i były polityk. Jego post zyskał tyle samo zwolenników, co krytyków. „A co pan zrobił dla społeczeństwa?" — pytali internauci. „To czas na pomaganie, a nie polityczne zagrywki!" — mitygowali Giertycha inni.

Porównanie do Smoleńska może rzeczywiście nie było najszczęśliwsze, bo to wszak nie Macierewicz był ministrem w chwili, gdy doszło do katastrofy w 2010. Jednak najwyraźniej wpis uderzył w czułą strunę. Ukazał się wczoraj o 22.45. Niecałe 2 godziny później zareagowała rzeczniczka MON, major Anna Pęzioł-Wójtowicz. Chwilę po północy ogłosiła: „Minister Antoni Macierewicz na wniosek Wojewody Pomorskiego,wydał decyzję o wydzieleniu żołnierzy i sprzętu do pomocy mieszkańcom gminy Rytel". Jak dowiedzieli się dziennikarze Wirtualnej Polski, szef MON wyśle do pokrzywczonych przez burze samochody ciężarowo-terenowe, łodzie, spycharki oraz specjalistyczne maszyny inżynieryjne.

© AFP 2017/ John Macdougall Merkel: Niemcy staną po stronie rozsądku

Rytel to wieś letniskowa położona w Borach Tucholskich, na Pomorzu. Bardzo ucierpiała w wyniku zeszłotygodniowych nawałnic. Jej sołtys, Łukasz Ossowski, w ubiegłą sobotę wraz z mieszkańcami swojej i pobliskich wsi, przez dwanaście godzin sami usuwali z drogi dojazdowej drzewa — między innymi 150-letnie sosny, które zostały posadzone przy Wielkim Kanale Brdy, gdy go budowano. Teraz mieszkańcy gminy mogą liczyć na pomoc polskiej armii. Pytanie tylko, komu powinni podziękować — Antoniemu Macierewiczowi czy Riomanowi Giertychowi?

