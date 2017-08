Napalić w piecu Puszczą

Listę firm opublikowali wczoraj dziennikarze portalu śledczego Oko.press. Natychmiast ruszyła petycja, skierowana przede wszystkim do dużych producentów mebli, aby zaprzestali skupowania i używania drewna z wycinki Puszczy. Pod petycją podpisali się dziennikarze, działacze Greenpeace i działaczki Strajku Kobiet i inne znane osobistości.

„Opublikowana przez OKO.press lista firm będących aktualnymi odbiorcami drewna pozwoli nam kontynuować akcję w tym roku. Wystąpimy listownie do każdej z firm o nienabywanie drewna z Puszczy Białowieskiej — ono powinno w niej pozostać" — zapowiada Katarzyna Jagiełło z Greenpeace. Przypomina, że w 2010 roku podobny apel skłonił m.in. firmę IKEA do rezygnacji ze skupu drewna z Puszczy Białowieskiej. O zaprzestanie nieetycznych praktyk do przedsiębiorców apelują również Obywatele RP.

Co się dzieje z drewnem z Puszczy? Trafia między innymi na biomasę i podpałkę.

- To drewno, prawdę mówiąc, do niczego się nie nadaje. Puszcza to nie jest zielony, piękny las, jaki widzimy w telewizji. Wycinka trwa na terenach, gdzie z ziemi wystają suche kikuty. Robimy z nich palety na handel zagraniczny, ale będę szukał innych rozwiązań, bo drewno jest naprawdę złe, rozpada się — skarżył się lokalnej „Gazecie Wyborczej" właściciel firmy Hydrew z Łazisk Górnych na Śląsku, który popiera decyzje ministra Szyszki.

Jakub Paduch, radny z Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie działa Sklejka-Eko SA, jedna z firm, która znalazła się na liście Oko.press — zaapelował do mieszkańców, aby nie wykorzystywali „dziedzictwa narodowego" do ogrzewania swoich domów. Greenpeace jest zdania, że drewno powinno nawet po wycince pozostać w Puszczy i służyć wyłącznie miejscowej społeczności. Zapowiada bojkot firm, które nie zareagują pozytywnie na prośbę o zakończenie współpracy z nadleśnictwem.

„Wiemy dokąd trafia drewno z Puszczy Białowieskiej. Apelujemy do odbiorców: nie kupujcie drewna z naszego najcenniejszego lasu!" — napisali działacze na Facebooku. „Puszcza jest naszym wspólnym dziedzictwem — nie może być mowy o przerabianiu jej na deski i sklejkę! Jedynym odbiorcą małej części drewna powinna być społeczność lokalna. I nikt inny".

Puszcza przerabiana jest głównie na sklejkę i płyty. Co ciekawe, listę firm kupujących drewno z Puszczy w 2017, Oko.press otrzymało od jednego z czytelników. On zaś dostał je od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Da przesłała mu ją bez wahania, chociaż wcześniej białostocka dyrekcja regionalna — niższego szczebla odmówiła jej upublicznienia dziennikarzom. „Oko" sądzi, że któryś urzędnik zaliczył wpadkę.

