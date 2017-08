Ossów: obchody znów w cieniu Smoleńska

© Sputnik. Aleksiej Witwicki 943 ulice do dekomunizacji

— To pomniki naszych bohaterów! — stwierdził Antoni Macierewicz. Dolinka Smoleńska w Ossowie rozrasta się i jak zwykle 15 sierpnia wywołuje u miejscowych mieszane odczucia. Obchody, poprzedzające coroczną rekonstrukcję samej bitwy, są od kilku lat upolitycznione, a wątek katastrofy smoleńskiej w magiczny sposób został połączony z Cudem nad Wisłą.

Msza odprawiona przez ordynariusza warszawsko-praskiego Henryka Hosera, apel pamięci i modlitwa przy Krzyżu ks. Ignacego Skorupki oraz odsłonięcie kolejnych popiersi smoleńskich — to wszystko stanowi swoisty ossowski konglomerat. Co roku na 15 do Ossowa zjeżdżają notable PiS z regionu — prawie nigdy nie brakuje tam Antoniego Macierewicza , Mariusza Błaszczaka, Jacka Sasina. Nowe popiersia w Dolince Smoleńskiej pojawiają się co i rusz. Dziś odsłonięto Marię Kaczyńską i Pawła Janeczka, funkcjonariusza BOR. Dołączyły do całkiem pokaźnej grupy.

© AFP 2017/ Janek Skarzynski Duda i jego oportunizm

W poprzednich latach w Dolince odsłonięto popiersia m.in. Lecha Kaczyńskiego, ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, biskupa polowego Tadeusza Płoskiego oraz szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego generała Franciszka Gągora. Rok temu 15 sierponia odsłonięto pomniki generałów Tadeusza Buka i Kazimierza Gilarskiego oraz admirała Andrzeja Karwety.

Odsłaniamy dzisiaj pomniki naszych bohaterów, odsłaniamy pomniki dwóch osób być może najbliższych panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu; tych, którzy byli przy nim zawsze — jego małżonki, pierwszej damy, ukochanej osoby pana prezydenta, i jego najbliższego obrońcy, tego, który był z nim zawsze, który go strzegł aż do końca, który razem z nim poniósł śmierć w tym okrutnym dramacie smoleńskim — mówił szef MON.

Do pełni szczęścia brakuje jeszcze tradycyjnej awantury o mogiłę Czerwonoarmistów, znajdującą się na terenie sanktuarium Wrota Bitwy Warszawskiej 1920.

