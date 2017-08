Polański oskarżony o kolejny gwałt

© AFP 2017/ Frederic J. Brown Ofiara Polańskiego prosi sąd o zakończenie sprawy

Wcześniej Amerykanka Samantha Geimer, która prawie 40 lat temu została zgwałcona przez Polańskiego, poprosiła sąd w Los Angeles o zakończenie postępowania przeciwko reżyserowi, przyznając, że jest już zmęczona przeciągającym się procesem.

Według informacji agencji kobieta, która wysunęła nowe oskarżenie, ma na imię Robin. Na konferencji prasowej w Los Angeles wyznała, że została wykorzystana seksualnie przez reżysera w 1973 roku, kiedy miała 16 lat. Według jej adwokat Glorii Allred do zdarzenia doszło w południowej Kalifornii. Prawniczka kobiety poinformowała, że Robin nie będzie ujawniać szczegółów incydentu. Chociaż sprawa uległa przedawnieniu, kobieta może zostać wezwana w celu złożenia zeznań w innym procesie Polańskiego.

„Dzień po tym zdarzeniu powiedziałam jednemu znajomemu, co zrobił mi pan Polański" — oznajmiła kobieta i dodała, że postanowiła nie informować o tym, co ją spotkało, ponieważ nie chciała, aby jej ojciec podjął działania, w wyniku których reżyser poszedłby do więzienia na resztę życia. Wyjaśniła również, że postanowiła opowiedzieć o wszystkim po tym, jak inna kobieta poprosiła sąd o zakończenie postępowania przeciwko reżyserowi.

Adwokat Polańskiego nie udzielił komentarza w tej sprawie.