„Zmiana nazw ulic w Polsce to prowokacja polityczna"

Na antenie radia Sputnik docent Katedry Teorii Polityki Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kirił Koktysz wyraził opinię, że za zmianą nazw polskich ulic kryje się coś większego.

„Wiadomo, że chodzi o próbę zbudowania nowej polskiej tożsamości, nowej Rzeczypospolitej. Pod tym względem partia rządząca będzie dość radykalnie odcinać się od oponentów. Zależy jej na konfrontacji, którą właściwie mówiąc ma. Zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie — z Rosją. Dlatego państwo będzie szukało swoich korzeni w Polsce Piłsudskiego i właśnie na jej podstawie próbowało zbudować swoją identyczność" — powiedział Kirił Koktysz.

Zdaniem eksperta rozpoczęta dekomunizacja jest także próbą osłabienia przez obecne polskie władze swoich oponentów.

„Pogłębi to rozłam i prawdopodobnie da powód do wejścia w bezpośrednią konfrontację z częścią obywateli, co właśnie jest celem obecnego polskiego rządu. I od razu ujawni oponentów, którzy zaczną protestować. Pozwoli to na okrzyknięcie ich wrogami Polski, wrogami pamięci historycznej i w miarę możliwości symboliczne, a może i nie do końca symboliczne poddanie ich represjom. Tego typu prowokacje są po to, by symbolicznie a i realnie ich zniszczyć. Kiedy tak czy inaczej zaczną protestować, można będzie ich oskarżyć o wrogość wobec „Wielkiej Polski" — uważa Kirił Koktysz.

IPN regularnie uzupełnia spis nazw zakwalifikowanych do zmiany. Obecnie na liście opublikowanej na oficjalnej stronie znajduje się 107 nazw. Według instytutu mają zostać zmienione nazwy ulic 1 Armii Wojska Polskiego, 22 lipca, 9 maja, Armii Czerwonej, Bohaterów Stalingradu, Ludowego Wojska Polskiego, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 10-lecia i 40-lecia PRL.