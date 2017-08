Sierakowski: kontroluje nas Rosja, PiS to rosyjska partia

Sławomir Sierakowski postawił tezę, że Rosja zrobiła sobie z Polski „poligon doświadczalny", ma którym ćwiczy wywieranie wpływu na polityków. Nie, żebyśmy byli sami w sobie atrakcyjnym celem dla moskiewskich manewrów — tak naprawdę, jak utrzymuje Sierakowski, Rosji chodzi o przejęcie kontroli nad elitą polityczną Stanów Zjednoczonych. Dziennikarz totalnie popadł w myślenie spiskowe i na wysokich państwowych stanowiskach widzi już tylko ludzi obstalowanych przez Kreml.

„W Polsce i w całym regionie Europy Wschodniej Rosja skutecznie trenowała od dawna instalowanie prorosyjskich polityków na szczytach władzy, osłabianie wojska i rozwijanie agentury wpływu" — dowodzi Sierakowski. — „W świetle wychodzących na jaw faktów jest coraz bardziej prawdopodobne, że wywiad wojskowy Rosji kontroluje polskie ministerstwo obrony, najważniejszego sojusznika NATO na Wschodzie. Nie sposób inaczej wyjaśnić związków Antoniego Macierewicza z podejrzanymi ludźmi, których związki prowadzą wprost do Moskwy".

Ale na tym nie koniec — według Sierakowskiego nie tylko szef MON realizuje w bieżącej polityce interesy rosyjskie. Sierakowski idzie w swoich oskarżeniach jeszcze dalej — i oskarża kluczowych polityków PiS: „Jeśli dodać do tego antyunijną i antyzachodnią politykę Jarosława Kaczyńskiego i Witolda Waszczykowskiego, to można śmiało powiedzieć, że jak nie raz w historii Polską rządzi „rosyjska partia". Jedyna zagadka to, czy Macierewicz i inni robią to świadomie na korzyść Rosji, czy bezmyślnie, ogarnięci polityczną furią. Wyrachowanie Macierewicza i konsekwencja w psuciu armii jest podejrzana".

I to jeszcze nie wszystko! Od podejrzeń o współpracę z obcym mocarstwem nie są wolni również eksperci z Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, którzy dziś piastują wysokie stanowiska w MON. Wychodzi na to, że obrona terytorialna to również projekt Kremla: „Co z tego mają Rosjanie, widać czarno na białym. Największe państwo wschodniej flanki NATO nie modernizuje swojej armii, za to tworzy nie wiadomo po co drugą — amatorską". Sierakowski domaga się od Beaty Szydło i Andrzeja Dudy, aby wezwali Antoniego Macierewicza do wytłumaczenia się jego związków z Moskwą i rosyjskim wywiadem. A wydawało się, że przebicie ministra obrony w teoriach spiskowych jest rzeczą niewykonalną.

