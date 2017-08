Pomylili piłkarza z uchodźcą. Podolski grozi sądem

© Sputnik. Nina Zotina Maciej Rybus w moskiewskim klubie Lokomotiw

Redaktorzy portalu specjalizującego się w tanich sensacjach opisali działania przemytników ludzi, którzy przewożą uchodźców z Afryki Północnej skuterem wodnym przez Cieśninę Gibraltarską do Hiszpanii. Artykuł ilustrowało zdjęcie człowieka siedzącego na skuterze zaraz za śniadym kierowcą, uśmiechniętego od ucha do ucha. Tak miał wyglądać uchodźca, który szczęśliwie dotarł do Hiszpanii, ale niestety okazało się, że na fotce widnieje… były piłkarz reprezentacji Niemiec, Lukas Podolski , z pochodzenia Polak.

„Przemytnicy brali za transport 5 tys. euro. Za tę kwotę przewozili migrantów na skuterach wodnych przez Cieśninę Gibraltarską — podała agencja AFP. Gang został jednak rozbity" — napisali dziennikarze, a pod spodem wkleili feralne zdjęcie.

Zanim redakcja zauważyła swój błąd i wymieniła zdjęcie, uaktywnili się przenikliwi internauci. Nie wszyscy rozpoznali zawodnika, ale większość zwróciła uwagę na to, że miał na sobie oficjalną koszulkę reprezentacji Niemiec — i w ogóle ubrany był raczej luksusowo — jego spodenki i okulary przeciwsłoneczne nie pozostawiały wątpliwości. Absolutnie nie wyglądał na ofiarę przemytników ludzi ani jak strudzony podróżą uciekinier przed wojną. Zdjęcie pochodziło z 2014 roku, gdy Podolski gościł na Mistrzostwach Świata w Brazylii. Wówczas był jeszcze zawodnikiem Bundesligi, teraz gra dla Japończyków — w klubie Vissel Kobe.

© Sputnik. Alexei Danichev Rosyjskie miasta, w których odbędą się MŚ w Piłce Nożnej 2018 18

Jak informuje „Berliner Zeitung", piłkarz chce zaskarżyć brytyjski portal za wykorzystanie zdjęcia do celów innych niż informacyjne. Portal przeprosił — wydał oświadczenie, w którym próbował żartem wybrnąć z sytuacji: „Nie ma dowodów na to, żeby Lukas Podolski był członkiem gangu przemytników bądź by został przez nich przemycony do Hiszpanii. Życzymy panu Podolskiemu wszystkiego dobrego na jego niedawno ogłoszonej piłkarskiej emeryturze" — napisano.

Portal Breitbart jest skrajnie prawicowym, sensacyjnym, populistycznym medium, które nie ma generalnie zbyt wielkiej wiarygodności. Zabawne wydaje się jednak oburzenie piłkarza, który najwyraźniej uznał za dyshonor, aby zostać pomylonym z afrykańskim uchodźcą.

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.