Warszawa postanowiła „zedrzeć" z Rosji trochę pieniędzy

„Dotąd reparacjami wojennymi obciążano zwyciężonych, a teraz żąda się ich od zwycięzców, od tych, którzy udźwignęli główny ciężar w II wojnie światowej. Myślę, że to pewna ogólna tendencja we współczesnym świecie. Pretensje wobec Rosji docierają do niej ze wszystkich stron, wszyscy czegoś się od nas domagają. I Polska w danej sytuacji myśli sobie: a co, jeśli by zedrzeć z Rosji trochę pieniędzy?" — powiedział Jurij Swietow na antenie radia Sputnik. Zdaniem politologa przy podliczaniu sumy reparacji Polska podejmie próbę przypisania wszystkich swoich niepowodzeń na Rosję, przy czym nie tylko tych doznanych w czasie II wojny światowej.

Na tym obszarze można puścić wodze fantazji. Można ogłosić, że winna wszystkich pomyłek, wszystkich problemów w rozwoju Polski w XX wieku jest Rosja i od tego prowadzić wyliczenia.

„Można przypomnieć jeszcze rozbiory Polski w 18 wieku i w związku z nimi wysunąć roszczenia. Na tym polu można wziąć rozmach w dowolną stronę. Należy przy tym zauważyć, że Polska stale zapomina o tym, iż rewizja wyników II wojny światowej może w efekcie obrócić się przeciwko niej, skutkując ogromnymi stratami" — uważa politolog.