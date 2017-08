Błaszczak: Burza to wina samorządowców opozycji

Mariusz Błaszczak zasugerował, że samorząd, w którym PiS nie ma większości, celowo bojkotuje współpracę z rządem w kwestii usuwania skutków nawałnic i robi to kosztem mieszkańców. Z absurdalnych słów ministra śmieje się cały internet. Po „winie Tuska" najwyraźniej czas na „winę opozycji".

— Byłem zbudowany postawą przedstawicieli samorządów z województwa wielkopolskiego czy kujawsko-pomorskiego. Niestety, źle jest w województwie pomorskim. Moim zdaniem wynika to z tego, że województwo pomorskie jest zdominowane przez samorządowców z totalnej opozycji i chociażby sam fakt tych ataków na rząd z tego wynika — powiedział Błaszczak w TVP Info. Wspomniał też o „agresji i atakach" ze strony marszałka województwa.

Na Twitterze użytkownicy pytają, „czy jak już wszyscy samorządowcy będą z PiS to nie będzie już kataklizmów?". Inni ironicznie sugerują, że samorząd celowo nie chciał pomagać wyborcom PiS, a nawet podsuwają ministrowi inne, jeszcze bardziej zaawansowane teorie spiskowe. Niektórzy nawiązują do niedawnych słów posłanki Jolanty Szczypińskiej o tym, że burze na północy Polski przetrwały tylko przydrożne kapliczki i jest to Boża wola. „OK: wszystkie samorządy obsadzone przez PiS i kapliczka wbudowana w każdy dom. Rany, czemu nie wpadli na to na Florydzie?" — pyta Błaszczaka Alicja Warne z USA.

© AFP 2017/ WOJTEK RADWANSKI Żołnierze USA uciekali przed Polakami aż się kurzyło

Część internautów uważa, że Błaszczak chce przykryć inny problem w ministerstwie, na który zwrócił uwagę jeden z działaczy związkowych z wielkopolskiej policji. Przesłał on ministrowi pismo, w którym donosi o coraz większej agresji środowisk narodowych w stosunku do funkcjonariuszy. Minister problem zlekceważył, a autora pisma również określił jako działacza „totalnej opozycji".

Szef MSWiA ewidentnie nie radzi sobie ze swoim resortem w chwilach kryzysowych — wszystkie problemy, które spadają na rząd PiS, nawet klęski żywiołowe, mają być dziełem wszechmocnej opozycji, która naraża obywateli i bojkotuje usuwanie połamanych drzew. Zbliżająca się jesień to zapewne również wina Platformy i Nowoczesnej.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.