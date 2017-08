Szydło: Warszawa ma prawo żądać od Niemiec reparacji

„Polska upomina się o sprawiedliwość, Polska upomina się dzisiaj o to, co powinno być wobec niej wykonane. Jesteśmy ofiarą II wojny światowej, krzywda nie została nam w żaden sposób naprawiona, wręcz odwrotnie" — oświadczyła Szydło na czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie.

Zdaniem polskiej premier reparacje powinny stać się „upominaniem się właśnie o sprawiedliwość i o to, co się Polsce należy".

„Jeśli chodzi o głosy, które krytykują to stanowisko, jeżeli są tacy, którzy mają inne zdanie, to cóż, powinni przede wszystkim sięgnąć do historii i dokładnie zapoznać się z tym, co stało się na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej" — dodała premier.

O konieczności wypłaty Polsce reparacji wojennych mówił wcześniej minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

„Nie jest prawdą, że państwo polskie zrzekło się reparacji należnych nam ze strony Niemiec. To sowiecka kolonia, zwana PRL, zrzekła się tej części reparacji, które związane były z obszarem państwa też marionetkowego, sowieckiego NRD" — powiedział szef resortu obrony, dodając, że zrzeczenie się przez Polskę reparacji wojennych nie zostało prawnie umocowane, dlatego Warszawa ma wszelkie podstawy ku temu, by powrócić do tej kwestii.