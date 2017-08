Niemcy: Kwestia reparacji dla Polski jest zamknięta

© Sputnik. Aleksey Vitvitskiy Szydło: Warszawa ma prawo żądać od Niemiec reparacji

Jak podkreślono, stanowisko Berlina w tej sprawie pozostaje bez zmian.

– Można przeczytać o tym w protokole z briefingu rządowego z 2 sierpnia, gdy ten temat został po raz ostatni poruszony – powiedział pracownik służby prasowej. Dodał, że jest to „fundamentalne stanowisko władz”.

© Sputnik. Aleksiej Witwicki Polska prosi KE o wstrzymanie procedury nałożenia sankcji

2 sierpnia zastępczyni rzecznika niemieckiego rządu Ulrike Demmer oznajmiła, że kwestia niemieckich reparacji dla Polski została w przeszłości ostatecznie uregulowana w sensie politycznym i prawnym. „Nie otrzymaliśmy wniosku, na który moglibyśmy zareagować" — podkreśliła. Demmer zapewniła, że „Niemcy poczuwają się do politycznej, moralnej i finansowej odpowiedzialności za II wojnę światową" oraz że „wypłaciły reparacje w znacznej wysokości za ogólne szkody wojenne, także dla Polski, i nadal świadczą zadośćuczynienie za nazistowskie krzywdy". Powiedziała też, że w sierpniu 1953 roku Warszawa zrezygnowała z dalszych świadczeń reparacyjnych ze strony Niemiec i później wielokrotnie to potwierdzała.

Ankieta Czy Polska ma prawo żądać reparacji wojennych? To głupie rozgrzebywanie starych spraw, które pogorszy stosunki z sąsiadami 29.1% (51)

Tak, Polsce należą się reparacje wojenne 47.4% (83)

Nie ma 19.4% (34)

Nie mam zdania 4% (7) Głosowało: 175 Wszystkie ankiety To głupie rozgrzebywanie starych spraw, które pogorszy stosunki z sąsiadami

Tak, Polsce należą się reparacje wojenne

Nie ma

Nie mam zdania Wszystkie ankiety

Wcześniej premier Polski Beata Szydło oświadczyła, że Polska ma prawo do reparacji wojennych od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej.

Szefowa polskiego rządu podkreśliła, że reparacje są „upominaniem się właśnie o sprawiedliwość i o to, co się Polsce należy".

— Polska upomina się o sprawiedliwość, Polska upomina się dzisiaj o to, co powinno być wobec niej wykonane. Jesteśmy ofiarą II wojny światowej, krzywda nie została nam w żaden sposób naprawiona, wręcz odwrotnie — powiedziała Szydło na czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie.

Premier zaapelowała do krytyków tego stanowiska, aby sięgnęli do historii i „dokładnie zapoznali się z tym, co stało się na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej".