Lewandowski stroi fochy

Lewandowski przez lata był prawdziwą trusią — trzymał się z daleka od wszelkich skandali, stał z boku i przyjmował decyzje trenerów bez szemrania. Ale od jakiegoś czasu zaczął głośno krytykować poczynania kierownictwa klubu, narzekać i dzielić się swoimi krytycznymi wnioskami w mediach.

W czerwcu po ostatnim meczu sezonu miał skrytykować kolegów z klubu za to, że kolegów uznając, że nie wystarczająco dobrze pomogli mu w walce o koronę strzelców Bundesligi. Ostatnio zaś krytykował przygotowania Bayernu Monachium do otwarcia nowego sezonu.

- Ciągłe podróże i wychodzenie na boisko bez odpowiedniego przygotowania nigdy nie pomaga — powiedział ostro o swoich ostatnich meczach w Singapurze i Chinach, gdzie podobno miał grać ponad siły bez odpowiedniego treningu i wystarczającej ilości odpoczynku. Zdziwienie wywołało to, że Lewy do tej pory „siedział cicho", teraz najwyraźniej cierpliwość mu się skończyła. A może ma świadomość, że wciąż jest najlepszym środkowym napastnikiem w całej niemieckiej lidze i może dyktować warunki?

Innego zdania jest dziennikarz Stephan Uersfeld, który wieszczy powolny zmierzch kariery Lewego: — Ciężko sobie wyobrazić, że mówi to wszystko publicznie, prawda?— powiedział Wirtualnej Polsce Sportowe Fakty. — Jednak wydaje mi się, że powoli zdaje sobie sprawę, iż powoli zamykają się przed nim drzwi do wygranej w Lidze Mistrzów. Poza tym inne kluby szukają młodszych napastników, a on tego lata nie odejdzie. Za rok skończy 30 lat. Czy wielkie kluby będą w stanie wyłożyć za niego wielkie pieniądze? No nie wiem.

Wszystko wskazuje na to, że komentator ma sporo racji — niemieckie media krytykowały „polskiego snajpera" w ostatnim sierpniowym meczu z Bayerem Leverkuen. Lewy wprawdzie strzelił gola, ale jego gra pozostawiała wiele do życzenia. Ponoć „w pierwszej połowie był prawie niewidoczny, a potem dostosował się do ogólnego słabego poziomu drużyny". Lewy wstaje z kolan, czy odchodzi na emeryturę? Przekonamy się jesienią.

