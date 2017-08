Waszczykowski: francuska gospodarka przy Polsce to słabizna

Ewidentnie nasz rząd nie polubi się z Emmanuelem Macronem. Te znamienne słowa ministra spraw zagranicznych padły na antenie Radia Maryja.

— Francuska gospodarka nie jest w tej chwili w stanie konkurować z prężnymi gospodarkami wielu krajów europejskich, w tym również z Polską — rzekł minister obwołany już dawno temu krynicą mądrości rządu. Jego wypowiedź jest absurdalna tym bardziej, że nawet eksperci pracujący dla rządu Beaty Szydło — w Portalu Promocji Eksportu — dają Paryżowi piątą pozycję wśród światowych potęg gospodarczych.

Waszczykowski generalnie od jakiegoś czasu stara się robić dobrą minę do bardzo, bardzo kiepskiej gry: obecnie prezydent Macron objeżdża Europę środkową i wschodnią (odwiedzić ma Austrię, Bułgarię, a nawet Rumunię), ale do Warszawy nie było mu po drodze. Szef MSZ twierdzi, że to wcale nie dowód na to, że Francja daje nam prztyczek w nos i pokazuje nam miejsce w ogonie państw Unii Europejskiej. Waszczykowski jest zdania, że „Polska ma z Francją liczne kontakty" — tak liczne, że teraz Macron „chce zrównoważyć te kontakty spotkaniami z innymi państwami naszego regionu". Wszyscy komentatorzy dostrzegają w tym jednak swoistą mała zemstę. Podczas kampanii wyborczej Waszczykowski w Paryżu nie spotkał się z Macronem, wówczas prowadzącym w sondażach. Wolał poświęcić swój cenny czas Marine Le Pen.

Waszczykowski dodał też, że Macron nie chciał wpaść do Warszawy z powodu „brak konkurencyjności gospodarki francuskiej". Polska nie może wybaczyć Francji dyrektywy o pracownikach delegowanych — która ukróca skwapliwie praktykowane między innymi przez nasz kraj konkurowanie na rynku niskimi kosztami pracy. Macron chce, aby pracodawca wysyłający pracownika za granicę, zapewniał mu godne warunki — takie, jakie obowiązują w kraju, do którego pracownik się udaje. Polska natychmiast podniosła larum.

Wypowiedź Waszczykowskiego zawiera w sobie ziarenko prawdy: według raportu Banku Światowego „Doing Business 2017" Polska jest od Francji nieznacznie przyjaźniejsza dla biznesu (zajęła 24. miejsce, Francja zaś — 29). Jednak nawet rządowi eksperci z Ministerstwa Rozwoju nie mają wątpliwości, że minister naciągnął fakty: Francja potęgą gospodarczą jest i basta.

