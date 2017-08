Sprawa Przyłębskiego - Himalaje hipokryzji

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Polska szkoła - fabryka ignorancji

Sprawa Andrzeja Przyłębskiego, który jak się okazuje, pomimo swojej agenturalnej przeszłości, pozostanie na kluczowym stanowisku polskiego ambasadora w Berlinie — jest bulwersującym przykładem stronniczości Instytutu Pamięci Narodowej i działania na polityczne zlecenie rządu PiS.

„O tym, czy dana osoba była współpracownikiem w charakterze tajnego informatora, nie decyduje ani fakt, ani forma zarejestrowania jej w ewidencji organu bezpieczeństwa państwa, lecz treść udzielonych tym organom informacji urzeczywistniających współpracę. Nie jest także współpracą uchylanie się od dostarczania informacji ułatwiających wykonanie zadań powierzonych tym organom" — piszą prokuratorzy w zdumiewającym oświadczeniu dotyczącym ambasadora.

© Sputnik. Andriej Aleksandrow Niech się Polacy nie boją

Jak słusznie podejrzewają komentatorzy, Przyłębski jest potrzebny rządzącym. Pamiętajmy, że jego żona, sędzia Julia Przyłębska , pełni funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby kiedyś przeszła jej przez głowę myśl, aby zerwać się z politycznej smyczy rządu — dokumenty męża będą na nią wyśmienitym „hakiem". Również sam ambasador doskonale spełnia polityczne polecenia: na przykład ruga niemieckie media za nieprzychylne wobec obecnego rządu komentarze.

© AFP 2017/ Wojtek Radwanski Kaczyński nowym symbolem „Solidarności”

Tymczasem wobec byłego prezydenta IPN nie ma już tyle wyrozumiałości. Lech Wałęsa jest „obcym" agentem, a Przyłębski — „swoim". To typowa tzw. moralność Kalego. Kontakty z Wałęsą — „Bolkiem", jak zresztą przyznali sami funkcjonariusze bezpieki, niewiele wnosiły. Trwały zresztą krótko, bo niecałe 10 lat. W 1980 Wałęsa już budował silne struktury opozycyjne, mimo to zasada „nie był skutecznym donosicielem — to znaczy, że nie jest agentem" jak widać do niego się nie stosuje. Obaj panowie zaprzeczają, że z SB współpracowali. Obaj jednak zostali zarejestrowani jako TW. Obaj otrzymali pseudonimy operacyjne. Ale jakimś cudem tylko jeden z nich został przez IPN uznany za czołowego wroga Rzeczpospolitej.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.