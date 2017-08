Czeski dyplomata załamany postawą Szydło

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Szydło do Macrona: Polska również jest członkiem Unii Europejskiej

„Wiadomość od Polski dla Francji. Przez niemal 20 lat kariery w dyplomacji nigdy nie widziałem czegoś podobnego w Europie" — napisał na Twitterze w przypływie emocji czeski socjaldemokrata i ekonomista, który w poprzednim rządzie pełnił funkcję ministra finansów, a obecnie jest sekretarzem stanu w czeskim MSZ. Dyplomata tak się zbulwersował przemówieniem polskiej premier skierowanym do prezydenta Francji, że zapomniał o protokole dyplomatycznym i najzwyczajniej dał ujście swoim uczuciom względem polskiego rządu.

Już nawet sąsiedzi Polski mają dosyć jej polityki zagranicznej, która od momentu wygrania wyborów przez partię Jarosława Kaczyńskiego przypomina pyskówki na targowisku. Bo nie tylko Beata Szydło obraża prezydenta Francji , praktycznie każdy znaczący polityk PiS poczuł się w obowiązku wypowiedzieć w sprawie sporu o pracowników delegowanych. A co wypowiedź, to lepszy kwiatek. Zacznijmy od premier, która stwierdziła: „Być może jego aroganckie wypowiedzi wynikają z braku doświadczenia i obycia politycznego, co ze zrozumieniem odnotowuję, ale oczekuję, iż szybko nadrobi te braki", Witold Waszczykowski zaś zasugerował, że Emmanuel Macron „nie wie, co się dzieje w naszej części Europy". Jeszcze dalej posunęła się niezawodna posłanka Krystyna Pawłowicz, która nazwała Macrona „niedojrzałym narcyzem".

Zwłaszcza, że jeśli chodzi o „doświadczenie i obycie polityczne" to premier Szydło może Macronowi co najwyżej pozazdrościć z oddali. Portal Oko.press po przemówieniu polskiej premier zrobił szczegółowe zestawienie obu biografii. I niestety, wychodzi na to, że Beata Szydło, choć o 14 lat starsza od francuskiego kolegi, ma w polityce podobny staż — przy dużo gorszym wykształceniu i braku wcześniejszego rządowego doświadczenia ze strony Polki. Szydło potraktowała prezydenta szóstej światowej potęgi jakby zaczął karierę wczoraj. Od takich wypowiedzi doświadczonego dyplomatę rzeczywiście może zacząć boleć głowa.

