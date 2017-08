Rosja nie ustąpi w sprawie Sobiboru

Rosja ma pełne prawo do udziału w projekcie renowacji muzeum w miejscu obozu zagłady w Sobiborze.

Moskwa ma nadzieję na poparcie w tej kwestii międzynarodowych organizacji żydowskich i antynazistowskich — oznajmił Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rosji, były współprzewodniczący Grupy ds. Trudnych wynikających z historii stosunków rosyjsko-polskich Piotr Stegnij.

„Chcę powiedzieć wprost, że liczymy na poparcie w tej kwestii organizacji żydowskich, w tym dużych międzynarodowych organizacji antynazistowskich" — dodał Stegnij.

Według niego walka ideologiczna z radzieckim dziedzictwem i „rewizja" wkładu Armii Czerwonej we wspólne zwycięstwo nad nazizmem „przybrały w oficjalnej Warszawie istnie przerażającą skalę".

„Czego jest warta chociażby decyzja, by nie dopuścić Rosji do normalnego udziału w tworzeniu nowego muzeum — Miejsca Pamięci na terenie byłego nazistowskiego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze . Nie trzeba przykrywać się odpowiedzialnością zbiorową, że niby to komitet międzynarodowy, decyzję podejmowali wszyscy uczestnicy, wszyscy wiedzą, jakie jest podłoże" — uważa.

