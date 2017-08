„Warszawa wykorzystuje tragedię z samolotem prezydenckim w walce wewnątrzpolitycznej"

Taką opinię przedstawił Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rosji, były współprzewodniczący Grupy ds. Trudnych wynikających z historii stosunków rosyjsko-polskich Piotr Stegnij.

„Obecny polski rząd z uporem godnego lepszej sprawy rozgrywa kartę tragedii smoleńskiej . Katastrofa pod Smoleńskiem niewątpliwie jest narzędziem w walce wewnątrzpolitycznej w Polsce, powodem do dodatkowej dyskredytacji opozycji przez partię rządzącą. Zarazem w te rozgrywki polityczne jest wciągana Rosja — powiedział w wywiadzie dla Sputnika.

Przypomniał, że Warszawa już od ponad roku obiecuje przedstawienie nowych dowodów na to, co się stało, lecz do tej pory tego nie zrobiła.

„Polscy politycy powinni już przestać spekulować na ten tak drażliwy dla polskiego społeczeństwa temat" — podkreślił.