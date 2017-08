Polska zaprosiła Rosję na obchody 75. rocznicy wybuchu powstania w Sobiborze

© AFP 2017/ Janek Skarzynski Rosja nie ustąpi w sprawie Sobiboru

Sellin zapewnił, że strona polska zaprosi Rosję na przyszłoroczne obchody 75. rocznicy wybuchu powstania w Sobiborze, w październiku przyszłego roku.

Sellin skomentował też sytuację z udziałem Rosji w projekcie utworzenia nowego muzeum na terytorium Sobiboru. Wiceminister zauważył, że „główne aspiracje Rosji, żeby w tym projekcie być, wzięły się stąd, że organizatorem tego powstania i człowiekiem, który je przeprowadził, był żołnierz Armii Czerwonej Aleksander Peczerski". „Wszczął bunt, który okazał się w dużej mierze skuteczny" — przyznał Sellin.

Ale, jak mówi wiceminister, Rosja wystąpiła z inicjatywą dołączenia do utworzonego 9 lat temu Komitetu Sterującego w składzie Polska, Holandia, Słowacja i Izrael stosunkowo niedawno.

„Polska żadnej negatywnej opinii w tej sprawie nie wydała (…) Na posiedzeniu Komitetu Sterującego w maju br., które odbywało się w Warszawie i w Sobiborze, wspólnie doszliśmy do wniosku, że skoro robimy to w takim składzie od prawie 10 lat i już właściwie kończymy, to w ostatniej chwili nie ma sensu dokooptowywać kolejnego państwa; chcemy zrealizować to w takim składzie, w jakim pracujemy od początku" — oświadczył Sellin.