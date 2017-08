„Według informacji pracowników ukraińskiej filii Europejskiego Biura Światowej Organizacji Zdrowia, problem leczenia gruźlicy na Ukrainie wymaga dziś szczególnej uwagi władz w związku z nowym trybem bezwizowym dla Ukraińców wprowadzonym przez Unię Europejską” – głosi informacja Rospotrebnadzor (rosyjska służba kontroli konsumenckiej), opublikowana na stronie internetowej resortu

Polskie media już pisały o epidemii gruźlicy w obwodzie lwowskim, podkreślając, że połowa chorych to dzieci w wieku do czterech lat. Co więcej, rodzice wolą odwieźć chore dzieci na szczepienia do Polski, ponieważ na Ukrainie nie wystarcza szczepionek. Ukraina otrzymała już znaczną pomoc od WHO, co Ministerstwo Zdrowia Ukrainy potwierdziło, jednak postępu w stabilizacji sytuacji w państwie nie widać.

Ukraina od 2014 roku wchodzi w piątkę państw z najczęstszymi przypadkami zachorowań na gruźlicę odporną na leczenie farmakologiczne. Według informacji, w której powołano się na generalnego dyrektora Centum Zdrowia Publicznego Minsisterstwa Zdrowia Ukrainy, ta forma zachorowania pojawiła się właśnie w związku z trudnościami z zakupem i dostawą preparatów leczniczych, co z kolei doprowadziło do przerwania kursu leczenia pacjentów.

Według danych WHO, w 2016 roku г. lekoodporność gruźlicy na Ukrainie wyniosła praktycznie ćwierć wszystkich przypadków zachorowań. Wskaźniki leczenia pacjentów na Ukrainie są jednymi z najniższych na świecie – 38%.

Ponadto, statystyczna ewidencja chorych pozostaje poważnym problemem w walce z tą chorobą.

W 2017 roku kontrola nad chorobą nabrała znaczenia z powodu dążenia Ukrainy do integracji z Unią Europejską po otrzymaniu trybu bezwizowego, informuje gazeta „Politico”. „Choroby zakaźne idą do Polski z Ukrainy?” — alarmuje „Dziennik”.

„Ukraina powinna zwrócić szczególną uwagę na gruźlicę, ponieważ to bardzo czuły temat dla Europy” – mówi Aleksiej Bobrik, pracownik WHO ds. HIV, gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby na Ukrainie. „Mówię o globanym bezpieczeństwie i rozprzestrzenianiu się gruźlicy ponad granicami” – dodał.

Przyczyną rozprzestrzenienia się gruźlicy pozostaą kwestie społeczne, związane z jakością i czasem okazania pomocy medycznej zarówno wśród całej ludności, jak i wśród grup ryzyka” – uważa się w Rospotrebnadzor.

Według danych WHO, wskaźniki leczenia pacjentów z gruźlica na Ukrainie pozostają najniższymi na świecie— 38%. W Odessie, gdzie panuje zmieszana forma gruźlicy i HIV, ten wskaźnik wyniósł 43%.