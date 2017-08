Dlaczego Merkel nie mogła utrzymać języka za zębami

© Sputnik. Viktor Tolochko Czego boją się Polska i Ukraina?

Rozmowa korespondenta radia Sputnik Leonida Sigana z byłą europosłanką, ekonomistką profesor Joanną Senyszyn.

— Na łamach prasy, w TV i internecie politycy różnych opcji dyskutują o ostrej wypowiedzi Angeli Merkel na wtorkowej konferencji prasowej w Berlinie na temat praworządności w Polsce. „Traktuję to bardzo poważnie…nie możemy trzymać języka za zębami i nie mówić nic, by zachować pokój. Tu chodzi o fundamenty współpracy w UE „- powiedziała kanclerz Niemiec. Jak Pani profesor skomentuje tę wypowiedź?

— Jesteśmy członkiem europejskiej wspólnoty i nic dziwnego, że wszystkie kraje członkowskie są zainteresowane tym, żeby w innych państwach było przestrzegane prawo, było przestrzegane prawo zarówno krajowe jak i unijne. Różne kraje się na ten temat wypowiadają, i Słowenia, i Szwecja. Niestety, Polska lekceważy prawo unijne. Lekceważy to, co Komisja Wenecka przedstawiła, lekceważy orzeczenie Trybunału, który nakazał wstrzymanie wycinki Puszczy. Nie dziwi mnie, że przedstawiciele różnych państw członkowskich wypowiadają się w tej kwestii, ponieważ są zaniepokojeni.

— Ma rację. Polska jest w tej chwili osamotniona ze względu na błędy, które popełnia rząd pisowski, rząd pani premier Szydło. Polska bardzo się starała o to, żeby wstąpić do Unii Europejskiej. Polacy marzyli, żeby być w europejskiej wspólnocie, no a teraz rząd PiS-u lekceważy fakt naszego członkostwa. Nie stosuje się do unijnego prawa, do unijnych zaleceń. W tym sensie, na własną prośbę jesteśmy osamotnieni, ale myślę, że albo ten rząd pójdzie po rozum do głowy, a jeśli nie, to następny rząd to wszystko naprawi.

— To jest trafna reakcja Komisji. System sądownictwa, aczkolwiek każdy kraj ma swój system sądownictwa, to przecież wyroki wydawane w każdym kraju unijnym obowiązują także na terenie innych państw. A zatem słuszne jest zaniepokojenie Komisji tym, co się dzieje z polskim sądownictwem, tym, że Prokurator Generalny będzie wymieniał prezesów sądów na swoich ludzi. Wcale się nie dziwię, że takie jest stanowisko Komisji Europejskiej. PiS ciągle potrząsa szabelką. Ciągle twierdzi, że to są nasze wewnętrzne sprawy, do których nikt nie może się wtrącać. Ale, jeżeli jest się członkiem jakiejkolwiek organizacji, to jest naturalne, że część decyzji jest podejmowana również w tej organizacji. Przecież około 70% prawa, które obowiązuje w Polsce, jest uchwalane w Unii Europejskiej.

Są takie dziedziny, w których Unia nie ma kompetencji. To jest na przykład ochrona zdrowia. No i właśnie widzimy, co się dzieje z naszą ochroną zdrowia. W tej chwili będą zamykane bardzo dobre szpitale dlatego, że są prywatne, nie dostały się do systemu sieci. Unia Europejska w tej sprawie nie ingeruje, ponieważ nie ma w tej sprawie kompetencji. Ale w tych sprawach, w których ma kompetencje, to oczywiście Unia Europejska musi zajmować stanowisko. I bardzo dobrze, że tak się dzieje, ponieważ w ten sposób usiłują przywołać pisowski rząd do opamiętania.