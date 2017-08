„To Polska poniosła największe straty w II wojnie światowej"

Wiceminister kultury Jarosław Sellin w wywiadzie dla PAP wyraził opinię, że polskie żądania ws. reparacji wojennych od Niemiec są w pełni uzasadnione, ponieważ to Polska poniosła najwięcej ofiar w II wś. „Przetoczyły się dwie wojny - najpierw ta z września 1939 roku, a potem ta, która przyszła z frontem ze Wschodu" - dodał.

Niemcy: Kwestia reparacji dla Polski jest zamknięta

„Wliczam w to również 3 mln polskich Żydów, ponieważ to byli polscy obywatele, a także niewyobrażalne straty materialne, bo ta okupacja trwała 6 lat" — powiedział Sellin.

Mówiąc o reparacjach wojennych od Niemiec, zaznaczył, że

„Warto mieć wiedzę dla samych siebie, dla świata i dla Niemców, jak duże te straty były — przedstawiać je i starać się o te odszkodowania, a przynajmniej położyć to na agendzie. Uważam, że zaniechać tego nie można" — podkreślił.

„Polska powinna to wnosić na agendę polityczną i przypominać światu, że byliśmy największą ofiarą, w sensie państwowym, II wojny światowej, wszczętej przez Niemcy i Związek Sowiecki" — dodał na zakończenie.

Kadry z Powstania Warszawskiego

II wojna światowa trwała od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku. Wzięło w niej udział 57 państw. Łączna liczba ludności państw zaangażowanych w wojnę przekroczyła 1,7 miliardów osób. Całkowite straty, według różnych szacunków, wyniosły od 50 do 80 milionów zabitych , biorąc pod uwagę zarówno ludność wojskową, jak i cywilną.

• ZSRR

Od 22 czerwca 1941 roku do 2 września 1945 roku zginęło około 26,6 miliona osób. Całkowite straty materialne — 2 biliony 569 miliardów euro (około 30% wszystkich bogactw narodowych); wydatki wojskowe — 192 miliardy dolarów w cenach z 1945 roku. Zniszczono 1 710 miast i osiedli, 70 000 miejscowości i wsi oraz 32 tysiące przedsiębiorstw przemysłowych.

• Polska

W okresie od 1 września 1939 roku do 8 maja 1945 roku zginęło około 240 tysięcy żołnierzy i około 6 milionów cywilów. Kraj był okupywany przez Niemcy, działały siły oporu.

• Niemcy

Od 1 września 1939 roku do 8 maja 1945 roku, według różnych źródeł, zginęło od 3,2 do 4,7 miliona żołnierzy, ofiary cywilne wyniosły od 1,4 miliona do 3,6 miliona osób. Koszty operacji wojskowych wyniosły około 272 miliardy dolarów w cenach z 1945 roku.