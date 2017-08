Głosząc, że naród polski poniósł największe ofiary w ludziach w czasie II wojny światowej, polscy politycy celowo wypaczają historię, żeby zatrzeć rolę narodu radzieckiego w wyzwoleniu Europy od faszyzmu - oświadczył przewodniczący komisji do spraw międzynarodowych Dumy Państwowej Leonid Słucki.

Polski wiceminister kultury Jarosław Sellin powiedział , że Polska poniosła największe straty w ludziach w czasie II wojny światowej.

„Polscy politycy po raz nie wiadomo który wykazują historyczny analfabetyzm. I w mojej ocenie robią to celowo, w szczególności po przyjęciu ustawy o dekomunizacji pozwalającej na demontaż pomników żołnierzy-oswobodzicieli. To świadome wypaczanie prawdy historycznej mające na celu umniejszenie, a nawet zatarcie roli narodu radzieckiego w wyzwoleniu Europy od faszyzmu. To cyniczne, nieludzkie i niewdzięczne" — powiedział Słucki w rozmowie z Ria Novosti.