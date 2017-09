Ławrow o „antyrosyjskim praniu mózgów" w Polsce

— W Polsce pierze się mózgi społeczeństwu pod jednoznacznie antyrosyjskim kątem. Jednocześnie oświadczają, że są gotowi do nawiązania kontaktu i spotykania się, ale w tej sytuacji nie jest to możliwe – powiedział Ławrow, pytany o przyczyny antyrosyjskiej polityki Polski i powody, które skłoniły polskich polityków do przyjęcia ustawy o demontażu pomników radzieckich.

Zdaniem ministra jest to związane z tymi którzy rozbudzają nacjonalistyczne nastroje w polskim społeczeństwie, „bardzo staranie” zmieniają historię i próbują odrodzić polski nacjonalizm na pozycji wyłączności.

Ławrow twierdzi, że w Polsce są osoby, które „próbują zrzucić winę za wszystkie polskie bolączki na nasz kraj”, w tym starając się przedstawić pakt Ribbentrop-Mołotow jako prawdziwy powód wybuchu II wojny światowej. Jego zdaniem polskie kierownictwo zapomina o tym, że „w układzie monachijskim, podczas podziału Czechosłowacji, Polska po cichu zabrała sobie bardzo łakomy kąsek”. – O tym, że był to bardzo silny bodziec do tworzenia potencjału konfliktowego w Europie, Polska woli nie mówić. Nie chce też mówić o tym, że na długo przed paktem Ribbentrop-Mołotow Wielka Brytania i Francja zawarły podobne układy z hitlerowskimi Niemcami – podkreślił szef MSZ Rosji.