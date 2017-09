Maria Zacharowa odpowiada Jarosławowi Sellinowi

„Polska powinna przypominać światu, że byliśmy — w sensie państwowym — największą ofiarą II wojny światowej i starać się o reparacje wojenne od Niemiec" — powiedział PAP wiceminister kultury RP Jarosław Sellin.

„Podobne oświadczenia wymagają oczywiście politycznych komentarzy, bo też u ich podstaw leżą przyczyny i motywy o charakterze politycznym, mają podtekst polityczny. Wydaje mi się, że trzeba w pierwszej kolejności pracować z dokumentami, faktami historycznymi. Doskonale przecież wiemy, dlaczego w Polsce demontowane są pomniki" — powiedziała Maria Zacharowa.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ wyjaśniła, że „kiedy Rosjanom mówi się, że pomniki znajdują się w bardzo złym stanie albo że ludzie nie chcą, by tam stały, mamy do czynienia z nieprawdą, politycznym zakazem".

„Czy jest on wytworem określonych sił politycznych w Polsce, czy został przyniesiony z zewnątrz? Być może mamy do czynienia z zakazem hybrydalnym, który w jednej części jest pomysłem polskim, a w drugiej został podpowiedziany i podrzucony z zewnątrz. Pytanie jest otwarte, ale historia także i to rozsądzi. Doskonale wiemy, że to ogniwa tego samego łańcucha. Demontowane są pomniki, które w dużej mierze powstały także dzięki udziałowi i chęci polskich obywateli. Nikt nie mówi, że wszystkich, ale pomniki te zostały postawione, i kwiaty pod nimi składali polscy obywatele" — powiedziała Maria Zacharowa.

Rzeczniczka MSZ Rosji uważa, że w Polsce trwa kampania polityczna związana z pomnikami radzieckimi.

„Dlaczego ta kampania zaczęła się teraz? Nigdy nie twierdziliśmy, że w Polsce panuje jednomyślność, jednakowe zrozumienie przyczyn i skutków tego, co działo się w latach od razu po zakończeniu II wojny światowej. Ale dlaczego ten proces z pomnikami, „Sobiborem", oświadczeniami (Jarosława Sellina — red.) i jeszcze bardziej odrażającymi wypowiedziami o tym, że ani Armia Czerwona ani wojska radzieckie nie wyzwalali Oświęcimia, że wyzwalali go „Ukraińcy" — przejście na narodowości jest odrażające, to straszne, kiedy ludzi zaczyna się dzielić według cechy narodowościowej — zaczął się rozkręcać dopiero teraz? Dlaczego nie dziesięć, nie dwadzieścia lat temu? Nie dlatego, że zmienił się system, nie dlatego, że Polska należy dzisiaj do innego obozu. Niestety nasze życie tak jest urządzone, że odchodzą ostatni świadkowie tych zdarzeń" - wyjaśniła Maria Zacharowa.

„Wcześniej takie rzeczy i oświadczenia były rzeczą niebezpieczną, bo mogły wywołać oświadczenia polskich weteranów, którzy razem z żołnierzami radzieckimi walczyli i wyzwalali swoje państwo, składali kwiaty pod tymi pomnikami. Dzisiaj ich już prawie nie ma, to garstka osób rozrzuconych po wszystkich krajach. Przychodzą za to nowe pokolenia, które dla zaspokojenia swoich politycznych interesów gotowi są przykrawać historię tak, jak im wygodnie, tak jak im się chce" — uważa rosyjski dyplomata.

Rzeczniczka MSZ Rosji z mocą podkreśliła, że „decyzje trybunału w Norymberdze rewizji nie podlegają". „Tam powiedziano wszystko na temat agresora, ofiar, historii II wojny światowej. Myślę, że do tych dokumentów trzeba systematycznie wracać" — powiedziała Maria Zacharowa.

„A odnośnie tego, kto poniósł większe ofiary, myślę, że tej kwestii w ogóle nie należy podnosić. Można mówić o tym, że wszyscy ponieśli kolosalne straty. Tak będzie właściwiej. Trzeba też mówić o tym, że nie należy bawić się i manipulować historią, żeby nigdy więcej takich ofiar nie było" — powiedziała agencji Sputnik Polska rzeczniczka MSZ Rosji

II wojna światowa trwała od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku. Wzięło w niej udział 57 państw. Łączna liczba ludności państw zaangażowanych w wojnę przekroczyła 1,7 miliardów osób. Całkowite straty, według różnych szacunków, wyniosły od 50 do 80 milionów zabitych, biorąc pod uwagę zarówno ludność wojskową, jak i cywilną.

ZSRR

Od 22 czerwca 1941 roku do 2 września 1945 roku zginęło około 26,6 miliona osób. Całkowite straty materialne — 2 biliony 569 miliardów euro (około 30% wszystkich bogactw narodowych); wydatki wojskowe — 192 miliardy dolarów w cenach z 1945 roku. Zniszczono 1 710 miast i osiedli, 70 000 miejscowości i wsi oraz 32 tysiące przedsiębiorstw przemysłowych.

POLSKA

W okresie od 1 września 1939 roku do 8 maja 1945 roku zginęło około 240 tysięcy żołnierzy i około 6 milionów cywilów. Kraj był okupywany przez Niemcy, działały siły oporu.

NIEMCY

Od 1 września 1939 roku do 8 maja 1945 roku, według różnych źródeł, zginęło od 3,2 do 4,7 miliona żołnierzy, ofiary cywilne wyniosły od 1,4 miliona do 3,6 miliona osób. Koszty operacji wojskowych wyniosły około 272 miliardy dolarów w cenach z 1945 roku.