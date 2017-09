Puszkow: Polska powoduje rosnące rozdrażnienie

Przewodniczący Komisji ds. Polityki Informacyjnej Rady Federacji Aleksiej Puszkow w rozmowie z RT powiedział, co czeka Polskę i polskie elity rządzące w związku z nieustannymi próbami nagięcia historii na swoją korzyść. Jego zdaniem „nacjonalizm na wszystkich frontach” to podstawa polityki PiS-u, a pierwsze owoce tego kursu są już widoczne.

© Sputnik. Vladimir Vyatkin Szanse Polski na otrzymanie reparacji wojennych od Rosji

„Powiedziałbym, że Polska stopniowo znajduje się w izolacji w ramach UE. Poza dwoma lub trzema krajami Europy Wschodniej mało kto ją wspiera. Powoduje rosnące rozdrażnienie: konflikt z Rosją, który zaostrzył się, i konfliktowe relacje z Berlinem. Należy tu zwrócić uwagę na to, że Berlin zawsze wspierał Polskę, jej dążenie do członkostwa w UE, NATO, występując w roli starszego brata na europejskiej scenie. Teraz Polska odpłaca mu czarną niewdzięcznością, poruszając znowu temat reparacji za II wojnę światową. Zachowanie w manierze szaleńczego nacjonalizmu bez uwzględnienia konsekwencji dla samej Polski, jej reputacji – moim zdaniem – jest absolutnie skazane na niepowodzenie. To przedsięwzięcie źle się skończy dla rządzącej obecnie partii: nic nie osiągnie, a najprawdopodobniej jedynie zniechęci do siebie polskich wyborców” – ocenił Puszkow.

Jak dodał, rządzące elity nie są w stanie powstrzymać niszczycielskich dla kraju działań.

„Polskich elit rządzących nie da się otrzeźwić. Tylko seria porażek w polityce zagranicznej pokaże Polsce jej prawdziwe miejsce w Europie. Jest to bardzo mało znaczące miejsce. Powód – Polska nie jest autorką pomysłów i inicjatyw skierowanych ku przyszłości ani w ramach Europy, ani w szerszym kontekście stosunków międzynarodowych. Polska zajmuje się jedynie masochistycznymi rozmyślaniami o własnej przeszłości i wyciąganiem pieniędzy od sąsiednich państw” – powiedział senator.

Na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie posłowie PiS oświadczyli, że Polska powinna domagać się reperacji wojennych nie tylko od Niemiec, ale i od Rosji.