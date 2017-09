Napaść na Polaków w Rimini. Zatrzymano czwartego napastnika

W niedzielę nad ranem do aresztu trafił 20-letni Kongijczyk, uważany za szefa czteroosobowej bandy, która napadła na polskich turystów w Rimini. Mężczyzna został zatrzymany w pociągu podczas próby ucieczki do Francji.

Jak poinformowały włoskie media, jest to uchodźca z Konga Guerlin Butungu.

W sobotę policja zatrzymała trzech pozostałych sprawców napaści na Polaków i transseksualistę z Peru. To dwaj bracia, 15 i 17-letni Marokańczycy, oraz 17-letni Nigeryjczyk.

Dwaj z trzech zatrzymanych nieletnich zaprzeczyli, aby uczestniczyli w gwałcie. Przyznali się jednak do udziału w pobiciu młodego Polaka.

Guerlin Butungu do niedawna mieszkań i pracował w placówce dla uchodźców. Ma prawo pobytu we Włoszech ważne do 2018 roku. Kongijczyk złożył też wniosek o azyl polityczny.

Czteroosobowa grupa napadła w nocy z 25 na 26 sierpnia na turystów z Polski na plaży w Rimini. Kobieta została zgwałcona, a jej kolega brutalnie pobity. Tej samej nocy napastnicy zaatakowali obywatela Peru.